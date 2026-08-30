Cuando la definición alcanzó su instante más delicado, una jugadora de apenas 23 años volvió a demostrar que la presión no la intimida. Sofía Cairó asumió una de las ejecuciones frente a Países Bajos y convirtió el penal que terminó de encaminar a Las Leonas hacia la consagración. No era la primera vez que quedaba frente a una responsabilidad semejante.

La Selección argentina había igualado 1-1 durante los 60 minutos reglamentarios de la final disputada en Amstelveen. Con el título mundial en juego, la resolución se trasladó a los penales australianos, una instancia que exige técnica, velocidad y precisión. Allí, el equipo nacional logró imponerse por 3-1 para volver a ocupar lo más alto del hockey internacional.

Detrás de la camiseta número 20 aparece una volante polifuncional que se ganó un lugar importante dentro del funcionamiento colectivo. Su capacidad para intervenir en diferentes sectores, presionar la salida rival y participar en la construcción ofensiva le permitió tener protagonismo durante el torneo, más allá de la acción que terminó quedando asociada a la final.

El antecedente que explica parte de su seguridad ocurrió dos años antes. Sofía Cairó también había tenido en sus manos una ejecución determinante durante los Juegos Olímpicos de París 2024. En aquella ocasión convirtió el penal que aseguró la medalla de bronce para Argentina y atravesó con éxito otro momento cargado de tensión.

Su rendimiento en el Mundial 2026 no se limitó al desenlace ante las neerlandesas. Durante la segunda fase fue elegida oficialmente como la mejor jugadora del partido en la victoria por 3-0 frente a España. En ese encuentro aportó una asistencia, incomodó constantemente la salida del rival y tuvo influencia directa en los avances de Las Leonas.

La confirmación definitiva llegó en el cruce por el título. Sofía Cairó tomó la responsabilidad de ejecutar el tercer penal australiano de Argentina y consiguió convertirlo ante Países Bajos. Su intervención resultó decisiva para sellar el 3-1 en la definición y transformar una final cerrada en una nueva conquista mundial para el seleccionado.

En apenas dos años, la volante respondió en dos de los escenarios más importantes que puede afrontar una jugadora: una definición olímpica y una final mundialista. Con 23 años, Cairó ya dejó de ser solamente una promesa y pasó a ocupar un lugar propio dentro de una generación que volvió a llevar a Las Leonas a la cima.