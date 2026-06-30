En el cierre de la jornada de lunes, el dramático y emotivo partido, Marruecos eliminó en la definición por penales a Países Bajos por 3 a 2 , tras igualar 1 a 1 en Monterrey luego del tiempo reglamentario y en el tiempo suplementario se mantuvo el empate y la serie se definió por penales en cotejo que se jugó por los 16vos del Mundial 2026. Los africanos se medirán en octavos de final ante uno de los anfitriones, Canadá que el domingo dejó en el camino a Sudáfrica.

El encuentro fue transmisión de Mitre Patagonia FM 90.5.radio del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital.

Cody Gakpo, que el sábado anunció la muerte del bebé que esperaba junto a su esposa Noa van der Bij, marcó el tanto que le da la victoria parcial a la ex Holanda. En tiempo de descuento los magrebíes llegan a la igualdad ante los neerlandeses,Issa Diop logró el tanto del empate que llevó el partido al alargue.

El primer cuarto de hora se vio muy poco. Ambas escuadras sin arriesgar. De hecho, hubo bastante pierna fuerte cuando alguno de los jugadores intenta desbordar. Pasando los 16 minutos, la primera llegada de peligro fue para Países Bajos. Summerville atacó por el lado derecho del campo y buscó el pie de uno de sus compañeros, aunque no consiguió lo que esperaba. La defensa de Marruecos estuvo muy atenta para bloquear la acción de peligro.

A los 19, se abrió el partido, El Aynaoui conectó el cabezazo para Marruecos y el portero de Países Bajos puso fuerte las manos para evitar la caída de su arco.

Con el correr de los minutos, Bart Verbruggen el golero de "Los Naranjas" salvó en dos oportunidades su valla. Los africanos tomaron la iniciativa, cotaron el circutio de juego de los europeos y llegaron con peligro.

El arquero marroquí Yassine Bounou estuvo atento y respondió de buena manera cuando fue llamado a intervenir. Y el final de la primera etapa llegó sin abrir el tantaeador.

En el arranque del complemento, hubo una tarjeta amarilla para Diop de Marruecos por dura entrada contra jugador de Países Bajos. Es el primer amonestado del choque en Monterrey. A los 7 minutos, violento remate de Hakimi y la pelota impactó en el palo, pudo ser el primero de los africanos.

A los 27 minutos, llegó la apertura del marcador para Países Bajos. Anotó Cody Gakpo tras un pelotazo letal que arrancó desde el portero Bart Verbruggen. Puso el 1 a 0 sobre Marruecos, que tenía las chances más claras. En la celebración, el jugador se emocionó debido a un tema personal: el sábado pasado su pareja confirmó que perdió a su bebé en el quinto mes de embarazo. Sus compañeros lo tuvieron que consolar.

Cody Gakpo y Summerville festejan en forma emotiva el gol de Países Bajos

En tiempo adicionado empató Issa Diop luego de un tremendo centro desde el lado izquierdo del campo. El defensor devenido en centrodelantero le ganó a Virgil Van Dijk y aplicó un potente cabezazo para el 1 a 1.

El árbitro Wilton Sampaio de Brasil, hizo sonar su silbato y el partido tendrá suplementario..No se pudieron sacar ventajas en los 30 minutos y se definirá por penales el pase a octavos de final, tal como ocurrió con Paraguay y Alemania por la tarde del lunes.

Tras el agónico 1 a 1 en el tiempo regular, los Leones del Atlas se impusieron por 3 a 2 en la tanda desde los doce pasos y avanzaron a octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentarán a Canadá.

Al dejar en el camino a Países Bajos, los africanos se verán las caras con los de América del Norte, encuentro programado para las 14 (hora de la argentina) el sábado 4 de julio en Houston.

Formaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Aké; Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Micky van de Ven; Crysencio Summerville, Cody Gakpo y Brian Brobbey. DT: Ronald Koeman.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss e Ismael Salibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Wilton Sampaio, Brasil.

TV: DSports.

Estadio: Ciudad de Monterrey. Monterrey, México.

La previa

Sus campañas en fase de grupos y el orden del fixture llevaron a que neerlandeses y marroquíes choquen demasiado pronto en el Mundial 2026. Los europeos hicieron todos los deberes previos: invictos y líderes de su Grupo F relegaron a Japón, Suecia y Túnez con un gran poder de gol: 10 y amplias variantes ofensivas entre las que se incluye el juego aéreo.

Para la formación de Ronald Koeman cabe el término de equipo completo y en la historia siempre está latente el reclamo por una actuación consagratoria en la máxima cita.

La pelota parada será una de las jugadas a tener en cuenta a favor de Países Bajos.

Los africanos tampoco defraudaron y avanzar como escolta de Brasil en el Grupo C no es algo como reprochar. Por su continuidad en los últimos tiempos y el estilo de juego que viene marcando su actual generación está señalado para ser la gran revelación en América del Norte después de una semifinal histórica en Qatar.

Bajo la conducción técnica de Mohamed Ouahbi, pero liderados dentro del campo de juego por el estupendo lateral derecho Hakimi, prometen una exigencia altísima para “La Naranja”.