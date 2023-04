Bono sueña con River y jugar en el Monumental

El mundo “Millonario” conoce del fanatismo de Yassine Bounou, el arquero de Marruecos y Sevilla que se declaró como un hincha mas de River Plate. El “1” dio una entrevista donde confesó que su sueño es jugar en el Monumental con el manto sagrado: ¿Peligra el puesto del cipoleño cuando no esté más Armani?

El arquero de 32 años que fue una de las figuras de Qatar 2022, ya se ha pronunciado como un admirador del mundo River. Confesó que ama al “burrito” Ortega, que hincho por “La Banda” en la final e Madrid e incluso viajo a Japón para el mundial de clubes.

"Soy hincha de River desde muy pequeño, desde que mi padre me regaló una camiseta de la Selección Argentina, que fue mi primera camiseta de fútbol y desde ese momento siempre me gustó la Argentina y me encantan los argentinos y en especial, los hinchas de River"

El marroquí confesó que su sueño es jugar en el Monumental: "Me encantaría jugar allí alguna vez, pero nunca se sabe. Ojalá suceda. Me encanta ese ambiente, lo que cantan, cómo se vive". Para él, su carrera en Europa aun no se termina. Pero cuando ya llegue su tiempo de migrar, le gustaría jugar en el país campeón del mundo.