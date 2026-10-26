Se jugó integramente este domingo la duodécima fecha del Torneo Pre Federal de basquetbol de la Región Siete donde se impusieron los cuatro equipos que oficiaron de locales en competencia que reune a los equipos de la Asociación Alto Valle y de la Federación Neuquina.

La atención de la jornada se centró en Plaza Huincul, ya que había choque de vanguardistas en el estadio Oscar "Piti" Claris (ex Malvinas Argentinas) donde Pérfora le ganó a Deportivo Roca por un ajustado 79 a 77 y ambos comparten la punta de la tabla de posiciones, circunstania que viene ocurriendo desde el comienzo del certamen.

En un duelo vibrante y de alternativas cambiantes, los neuquinos tomaron ventaja de 22 a 15, pero el elenco dirigido por el cincosaltense Sebastián García respondió de manera muy firme y puso en aprietos al Verde con un parcial de 28 a 16. En el complemento, el local reaccionó y se quedó una gran victoria. Como le ganó los dos juegos de la fase regular, es el líder por diferencia a favor en la igualdad de puntos. Sebastián Godoy Vega (13 y 9 rebotes), Nahuel Vicentín (13) y Julián Ruiz (10 y 10 asistencias) fueron los mejores en el equipo de Fernando Claris, mientras que en el Naranja sobresalieron Matías Alluchon (20), Adolfo García Barros (13), Martín Pamich (12) y Benjamín López (12 y 13 rebotes).

Foto Neuquén Basquet

En La Calderita de avenida Rivadavia en Villa Regina, se registró el resultado con más diferencia de la noche dominguera. Atlético Regina superó sin inconvenientes a Pacífico, por un claro 91 a 70. En los Albos se destacaron Juan Cruz Marini (18), Elías Iñiguez (15) y Marcos Revello (14), mientras que en el Decano sobresalieron Exequiel Sánchez y Alex Soria, con 17 cada uno. En una jornada victoriosa para la institución de La Perla del Valle que arrancó por la tarde con la victoria por 3 a 0 sobre San Patricio de El Chañar por los octavos de final -tercera ronda partidos de ida- de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2026 de fútbol.

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En el macrocentro de la capital neuquina, en La Caldera de José Rosa y Perito Moreno, con el retorno de Franco Alippi -hijo de un referente de la institución Adalberto "El Flaco"- que volvió a la entidad después de su paso por Chile, fue la gran figura de Independiente, que venció a Centro Español de Plottier en otro final cerrado. El interno terminó con un doble-doble (20 tantos y 11 rebotes), en un equipo que también tuvo puntos altos en Joaquín Marcon (12) y Carlos Paredes (11). Los mejores Gallegos fueron Emilio Santana (15) y Facundo Ramadori (12).

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Finalmente, en el otro partido disputado en Plaza Huincul, Petrolero Argentino cerró un fin de semana soñado. Festejó el viernes ya que se impuso en el clásico de la ciudad ante Pérfora, y repitió este domingo ante Club Plottier al que derrotó por 80 a 75, donde sacó la ventaja indescontable en el último cuarto y por eso fue el gran ganador de la doble fecha en el torneo.

En otro juego cambiante, con parciales: 12-24, 42-39 y 57-56, antes del final 23-19. La figura fue Marco Roumec, quien anotó 34 puntos bien acompañado por Nataniel Rodríguez (13). En los celestes se destacó el siempre cumplidor Leandro Tapia (22 unidades y la friolera de 21 rebotes capturados, para una valoración de 44).

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La Tabla

Con los resultados puestos del domingo, así quedaron las posiciones, Pérfora de Plaza Huincul y Deportivo Roca, 21 puntos (9 triunfos y 3 derrotas), Atlético Regina y Pacífico, 18 unidades (6 ganados y 6 perdidos); Petrolero Argentino Plaza Huincul y Centro Español de Plottier con 17 puntos y récord negativo (fue vencedor en 5 oportunidades y superado en 7 juegos); cierran en el fondo de la grilla, Independiente de Neuquén y Club Plottier, que tienen 16 puntos, apenas 4 triunfos y 8 caídas.