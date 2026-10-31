Días de espera, para recuperarse y enfocarse nuevamente en la continuidad del Torneo Federal A 2026 afronta Cipolletti por estos tiempos. El Albinegro ya está en en los cuarta etapa de la Fase Reválida (cuartos de final del certamen), el camino largo, como se lo denomina, en búsqueda del segunda ascenso a la Primera Nacional 2027.

Por haber jugado la final ante San Martín de Formosa, ocupa automáticamente la primera posición del ordenamiento, por lo que disputará la instancia de playoffs ante el clasificado con peor ranking.

La eliminación de Boca Unidos repercute en el futuro del elenco rionegrino, ya que el club correntino era uno de los candidatos más probables a enfrentarse en los cuartos de final porque estaba 12º (duodécimo) entre los 14 clasificados, por lo que si superaba a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, había una posibilidad de cruzarse con el elenco de la mesopotamia, que ya no se dará.

Los santafesinos de Sportivo Las Parejas, son este momento el peor clasificado (14º), perdió la ida contra Alvarado de Mar del Plata por 1 a 0, mientras que Gimnasia de Concepción del Uruguay de Entre Rios (13º) empató en cero contra Olimpo de Bahía Blanca, y los dos elencos bonaerense cuentan con ventaja deportiva en caso de igualdad.

En tanto, Juventud Antoniana de Salta (11º) derrotó por 3 a 0 a Sol de América de Formosa, y a la hora de formular hipotesis, se perfila como el principal candidato para ser rival de Cipolletti. La ida en la norte argentinno y la vuelta en La Visera.

Hay que esperar, que finalicen los seis partidos.ya que si Sportivo Las Parejas le da vuelta el global a Alvarado en Mar del Plata, se convertirá en el rival de los valletanos. Si pierde pero Gimnasia de Concepción vence a Olimpo, se enfrentará al equipo rionegrino.

Con la eliminación de Boca Unidos, el camino al ascenso se redefine. Foto: Luis Alberto Amaolo

Va recordar, que la cuarta etapa de la fase Reválida estará compuesta por un total de 8 clubes. 7 clubes clasificados de la Terceraa Etapa y Cipolletti, proveniente de la Quinta Fase de la Zona Campeonato, que ocupará la posición uno.

Esta fase también se disputará por eliminación directa a doble partido (ida y vuelta), definiendo la localía en el primer encuentro para los equipos ubicados entre el puesto 5° y 8°. Los mismos se jugarán el 8 y 15 de noviembre.

Este fin de semana, esperan rivales, el elenco rionegrino y Gimanasia y Esgrima de Chivilcoy, ya que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó una decisión de eliminar a Boca Unidos Unidos de Corrientes de la competencia. El encuentro tuvo que suspenderse a los 40 minutos cuando la hinchada del club correntino tiró bombas de estruendo que estallaron cerca de cuatro jugadores visitantes, entonces los de la provincia de Buenos Aires esperan rival.

Los partidos que determinarán los seis restantes equipos, serán este sábado 31, a las 15 Kimberley de Mar del Plata ante Argentino de Monte Maíz. Desde las 16 se medirán, Douglas Haig de Pergamino frente a Villa Mitre de Bahía Blanca en el estadio Miguel Morales.

A partir de las 19, dos partidos, Sol de América de Formosa recibirá a Juventud Antoniana de Salta y en el Roberto Carminatti en Bahía Blanca, Olimpo será local de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Los cruce se completarán, domingo 1° de noviembre, en Mar del Plata a las 11.30, Alvarado ante Sportivo Las Parejas y desde las 19, Atenas de Río Cuarto cerrando la fase ante Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.