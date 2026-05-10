Por qué Quinteros no dio la conferencia de prensa luego de perder con Central

El entrenador de Independiente Gustavo Quinteros no afrontó a los medios luego de la derrota del “Rojo” por 3-1 ante Rosario Central, en un gesto solidario para los periodistas partidarios del club de Avellaneda.

Según se supo, desde el departamento de prensa del “Canalla”, sin ningún motivo lógico, se había tomado la decisión de no acreditar a los periodistas partidarios de Independiente en la previa al duelo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Así, Quinteros optó por no dar la conferencia de prensa y abandonar rápidamente la sala, en una decisión respetada por los medios que se hacían presentes.

Tras la polémica generada por la falta de expedición de acreditaciones para los periodistas partidarios de Independiente, Gustavo Quinteros tomó partido y decidió no dar declaraciones.

La extraña y cuestionable decisión generó el repudio de la mayor parte del periodismo deportivo en el país, con la esperanza de que el club rosarino recapacite o, en caso de ser necesario, que interceda la Liga, aunque esto no fue así.

En ese contexto, y lamentando haber caído por 3-1 ante el “Canalla” a pesar de haber arrancado en ventaja, el entrenador de 61 años con pasado en Vélez prefirió no expresarse en una sala de prensa que no contaba con medios de Independiente en una decisión que tomó “por respeto a los periodistas que no fueron acreditados” y sentenció: “no me siento cómodo para hacer esta conferencia”.