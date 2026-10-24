Inicio caliente de la jornada de sábado por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2026 con el clásico del sur bonaerense entre Banfield y Lanús desde las 14.45 y el control de Facundo Tello.

Para el Taladro se trata de la última chance matemática de pelear por un lugar en los playoffs en la zona B, donde marcha en la posición 12 a seis unidades de la línea divisoria de los 8 primeros.

El Granate marcha un poco más holgado detrás de esa premisa por lo hecho en la zona A que lo muestra quinto y con seis, pero de ventaja en relación al noveno de su tabla que es San Lorenzo.

La formación que dirige Pedro Troglio ha transitado por todo durante el campeonato. El ex jugador de la Selección Argentina debió reorganizar una estructura muy juvenil, incluso con el paso de las fechas producto de las ventas concretadas.

Pedro Troglio, el DT de Banfield que es el anfitrión del clásico en el Sur del Gran Buenos Aires.

Del lado de enfrente, Mauricio Pellegrino también transitó un período de renovación con el Grante, luego de lo que fue la conquista de la Copa Sudamericana como momento cúlmine del ciclo actual.

Igual, la rivalidad barrial y la condición de local que tendrá Banfield para esta tarde representan un plus y plantean un clásico de pronóstico incierto.

Probables formaciones

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel, Tomás Adoryan; Federico Medina, Adrián Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora de inicio: 14.45.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Florencio Sola, Banfield.