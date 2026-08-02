La quinta fecha del Rally Argentino quedó oficialmente finalizada en Reconquista, debido a las lluvias registradas durante la madrugada del sábado, que dejaron los caminos sin condiciones para continuar con la actividad, competencia que concluyó con los resultados de la etapa 1. De esta manera, El puntano Miguel Baldoni se quedó con el Rally del Jaaukanigás correspondiente a la quinta fecha del Campeonato Argentino en la zona aledaña a la ciudad del norte de Santa Fe.

Los caminos del norte santafesino volvieron a exigir al máximo a las tripulaciones durante la primera etapa, que fueron lo único disputado. Después de ocho pruebas especiales y 89,58 kilómetros cronometrados, Miguel Baldoni y Gustavo Franchello con Skoda cerraron el viernes al frente de la clasificación general y de la clase RC2. Federico Villagra y Diego Curletto (Skoda) se mantuvieron al frente de la clasificación durante los dos rulos de la etapa. Sin embargo, un golpe de escena en los últimos kilómetros cambió el rumbo de la competencia y dejó el liderazgo en manos del puntano.

Diego Miceli-Sergio Daparte (Skoda) completaron la jornada en la segunda posición, a 47 segundos 7 décimas de la punta, luego de sostener un ritmo regular y mantenerse dentro de la pelea durante los ocho tramos. La tercera posición quedó en manos de Rodrigo Disalvo-Andrés Pissaco (Skoda), a 1 minuto 28 segundos 4 décimas de los líderes. El binomio chivilcoyano se mantuvo dentro de los principales registros y se quedó con el mejor tiempo en la última pasada en el tramo Super Especial Vivero Municipal.

En tanto, Rubén Montoro-Ignacio Uez (VW) lideran en la clase RC MR, mientras que el binomio neuquino Nicolás González-Gerónimo Bordignon con el Polo VW se mantuvieron en la pelea y cerraron a solo 2 segundos 7 décimas. Nadia Cutro-Miguel Recalt (Toyota) completaron las tres primeras posiciones, a 20 segundos 9 décimas de la punta, y sostuvieron su lugar en el podio provisional de cara a la definición del domingo. Victorio Ballay y Claudio Moreno (Citroën) completaron la clase en la cuarta posición.





Por su parte, en la Copa RC2, Diego Miceli-Sergio Daparte (Skoda) cerraron la primera etapa liderando la clasificación. El binomio ganó 7 de las 8 pruebas especiales disputadas y finalizó con una ventaja de 40 segundos 7 décimas sobre Rodrigo Disalvo- Andrés Pissaco (Skoda). el otro binomio neuquino Carlos Bello-Gustavo Breglia (Skoda) ocupan la tercera posición.

En la RC5, Roberto Forzani-Francisco Moldes (Peugeot) cerraron la etapa con una ventaja de 32 segundos 1 décima sobre el rionegrino de General Roca, José Gomez-Ignacio Casamiquela (Ford). Por detrás, Maximiliano Arnaiz-Pablo Kern (Ford) terminaron terceros.

Mientras que En la RC4, Guillermo Ambrosio-Franco Amaya (Peugeot) cerraron la primera etapa liderando, con 56 segundos de ventaja sobre Carlos Cataldo-Marcos Bazán (Peugeot), quienes completaron la clase en la segunda posición.

Finalmente, en la RC3 cerró la primera etapa con Mario Rasso-Rodolfo Guevara (Peugeot) al frente de la clasificación. Ignacio Villa-Gonzalo Díaz (Peugeot) finalizaron como escoltas, a 15 segundos 4 décimas, mientras que Fernando Daparte-Emanuel Rozados (Ford) completaron las tres primeras posiciones