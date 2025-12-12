La Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA (Automóvil Club Argentino) comunicó lo que será el calendario 2026 para el Rally Nacional. La máxima categoría de la especialidad tiene definido nueve fechas para el próximo ejercicio y el inicio será entre fines de febrero y principios de marzo.

En el calendario de la temporada venidera se confirmaron la Vuelta de la Manzana con sede en General Roca en Río Negro y el Rally del Petróleo y los Dinosaurios en la provincia de Neuquén, que tendrá como epicentro a Plaza Huincul y Cutral Co.

Mediante sus redes sociales, el Rally Argentino confirmó su certamen venidero y la primera cita tendrá lugar del 1 de marzo con el Rally Pagos del Tuyú en General Madariaga, contienda que se afirmó ya como apertura de los últimos torneos. La continuidad será el 19 de abril con el Rally de Córdoba, el cual tendrá la participación del Rally Codasur, y la tercera competencia se desarrollará el 24 de mayo en la comarca petrolera neuquina de Plaza Huincul y Cutral Có. Catamarca albergará el Rally del Poncho el 28 de junio en el evento correspondiente al cuarto compromiso del calendario.

Santa Fe tendrá la quinta fecha, el 2 de agosto, con una nueva edición del Rally del Jaaukanigás y la sexta será la tradicional Vuelta de la Manzana, el 6 de septiembre.

Entre Ríos será sede de la séptima carrera el 4 de octubre, mientras que la recta final tendrá la presencia de San Luis, el 8 de noviembre y el cierre tendrá lugar el 13 de diciembre en escenario a confirmar.