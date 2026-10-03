El Rally de Marruecos, penúltima fecha del Mundial de Rally Raid W2RC, entró en zona de definición entre las motos y Daniel Sanders fue el gran protagonista de la cuarta etapa. El australiano de Red Bull KTM Factory Racing se quedó con la especial y recuperó el liderazgo de la general, mientras que el salteño Luciano Benavides perdió terreno pero continúa metido en la pelea por los primeros puestos.

El argentino terminó octavo en la etapa, a 9 minutos 58 segundos de Sanders, después de haber largado primero y abierto pista durante buena parte de la jornada. En la clasificación acumulada, Benavides aparece cuarto, a 9 minutos 53 segundos del líder, cuando solamente resta la etapa final del sábado en Zagora.

En tanto, el rider argentino de Neuquén, Juan Santiago Rostan logró meterse en el top 25 de pilotos de la categoría Rally 2, en lo que fue su actuación más destacada de esta semana. Fueron 321 kilómetros cronometrados los que han recorrido hoy los protagonistas. Con un tiempo de 4 horas 20 minutos 11 segundos, conquistó el puesto 24 de la divisional que más inscriptos tiene esta carrera.

Con este resultado, alcanzó al puesto 26 en la general de Rally 2, en tanto que marcha 33º en la general de todas las motos, donde se suman los pilotos oficiales Factory que compiten en Rally GP.

Este sábado será la última etapa de esta fecha clave de cara al Dakar 2027. Será la quinta del Rallye du Maroc, con 259 kilómetros cronometrados que definirán las posiciones finales de cada divisional.

En neuquino Rostan, junto al resto de los competidores post etapa

Daniel Sanders completó una jornada perfecta con la KTM y consiguió su 36ª victoria dentro del W2RC. El australiano aventajó por 3 minutos 1 segundo a su compañero, el español Edgar Canet, mientras que Adrien Van Beveren, con Honda, terminó tercero a 3 minutos 17 segundos.

El triunfo también modificó por completo la general. Sanders, que había iniciado el día tercero y a 1 minuto 30 segundos de Canet, pasó a comandar el Rallye du Maroc con 1 minuto 31 segundos sobre el español. el estadounidense Ricky Brabec quedó tercero, mientras que Luciano Benavides aparece cuarto y Martim Ventura completa los cinco primeros.

Cómo será la etapa 5 que definirá el Rallye du Maroc

La jornada tendrá una especial cronometrada de 259 kilómetros y otros 98 kilómetros de enlace, para completar el último desafío antes de conocer al ganador.