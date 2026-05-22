El Campeonato 2026 del Rally Argentino tendrá continuidad con el Rally del Petróleo y los Dinosaurios, tercera fecha de la temporada que llegará nuevamente a la categoría nacional a los caminos aledaños de Cutral Co y Plaza Huincul desde este viernes 22 al domingo 24 de mayo.

La prueba tendrá un recorrido total de 134,80 kilómetros cronometrados distribuidos en diez pruebas especiales, íntegramente sobre tierra y ripio, con sede operativa en Cutral Co, en el Parque de la Ciudad.

Un regreso que se hizo esperar cuatro años

La última vez que formó parte del calendario nacional fue en la temporada 2022, con una competencia que recorrió los caminos de Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul y que dejó una de las victorias más recordadas para Alejandro Cancio en su provincia. Navegado por Diego Cagnotti y a bordo del Skoda Fabia R5, el piloto neuquino logró quedarse con la clasificación general luego de un fin de semana exigente sobre terrenos de tierra y ripio que volvieron a mostrar el carácter de los caminos patagónicos. Aquella edición reunió a varios de los protagonistas del campeonato y tuvo una definición intensa en cada una de las categorías. Detrás de Cancio finalizaron Martín Scuncio / José Díaz y Marcos Ligato / Rubén García dentro de la RC2, mientras que en la RC MR el triunfo quedó para Federico Villagra / Virginia Klus, seguidos por Gastón Pasten / Matías Ramos y Diego Miceli / Sergio Daparte.

La RC3 tuvo como vencedores a Nicolás De la Vega / Juan De la Vega, en una competencia donde también se destacaron Victorio Ballay / Andrés Delia y Darío Sambueza / Mauro Pozzebon. Por su parte, Nicolás González / Gerónimo Bordignon lograron quedarse con la RC5, completando un fin de semana sólido en una categoría que mantuvo una lucha ajustada hasta el cierre. Con ese antecedente todavía presente dentro del campeonato, la edición 2026 volverá a llevar al Rally Argentino a una prueba que supo construir identidad propia dentro del calendario nacional y que ahora buscará escribir un nuevo capítulo en los caminos neuquinos.

Con mucha presencia regional de correrá en la comarca petrólera

Anotados

La RC2 tendrá un total de 14 binomios inscriptos. Entre los protagonistas de la clase aparecen Miguel Baldoni / Gustavo Franchello (Skoda), junto a Federico Villagra / Diego Curletto (Skoda), actuales líderes del certamen. La clase también contará con Augusto D’Agostini / Juan Pablo Carrera, Diego Miceli / Sergio Daparte, Antonio Prevedello / Leonardo Londero, Rodrigo Disalvo / Andrés Pissaco, todos a bordo de un Skoda Fabia Rally2, mientras que Agustín Mondani / Juan Pablo Monasterolo y Federico Villagra (h) / Javier Villagra competirán con Hyundai i20 Rally2.

Entre ellos, se encuentra Carlos Bello / Gustavo Breglia (Skoda), el piloto de Cipolletti continúa sumando experiencia dentro de la categoría mayor y volverá a competir en una carrera cercana a su región. Además, el regreso de Alejandro Cancio, en condición de local representando a Plaza Huincul, junto a Diego Cagnotti y a bordo del Skoda Fabia Rally2, tras dos años y medio de su última participación. La categoría también contará con la presencia de Leandro Bonnin / Javier Taboada (Citroen C3 Rally2), en una nueva etapa junto al ST Competición.

La RC-MR contará con ocho binomios en carrera y volverá a presentar una divisional competitiva con protagonistas de experiencia y presencia regional. Entre ellos aparecen Rubén Montoro / Ignacio Uez (VW Gol Trend), Victorio Ballay / Claudio Moreno (DS3), Nadia Cutro / Miguel Recalt (Toyota Yaris), Ramiro Kaufmann / Juan Pablo Del Riego (DS3), Gastón González / Rubén García (VW Polo) y José Iribarren / José Brusco (VW Gol Trend).

Además, la competencia tendrá representantes locales que afrontarán la fecha buscando ser protagonistas ante su gente: Nicolás González / Gerónimo Bordignon (VW Polo) y Gastón Salazar (VW Polo), que tendrá como acompañante en la butaca derecha a Marcos Bazán.

La RC4 presenta una divisional con novedades importantes para esta fecha. Guillermo Ambrosio / Franco Amaya y Sabrina Scicolone / Gerardo Scicolone afrontarán en Neuquén su salto hacia la categoría Rally4, en una nueva etapa deportiva dentro del campeonato nacional. Además, Roberto Raimondi / José Raimondi representarán a Cutral Co en condición de locales, mientras que Carlos Cataldo / Damián Cabral completarán la nómina de protagonistas de la clase, todos a bordo del Peugeot 208 Rally4.

La RC3 reunirá a seis binomios, entre ellos Mario Rasso / Rodolfo Guevara (Peugeot 208), Ignacio Villa / Gonzalo Díaz (Peugeot 208), Fernando Daparte / Emanuel Rozados (Ford Fiesta), Valentino Cardoso / Sebastián Mugni (Ford Fiesta) y tendrá representantes regionales con Diego Semper / Pedro Semper (VW Gol Trend), y Pedro Skruta / Ulises Agesta (VW Gol Trend).

El Rally nacional vuelve a Neuquén

La RC5 volverá a presentar la clase más numerosa del fin de semana con un total de 20 binomios. Entre los protagonistas aparecen Fernando Muller / Gonzalo Martínez (Peugeot 208), Gerardo Ontivero / Federico Molina (Peugeot 208), Roberto Forzani / Francisco Moldes (Peugeot 208), Sebastián Landa / Rodrigo Vergara (Ford Fiesta) y José Gómez / Ignacio Casamiquella (Ford Fiesta).

La divisional también tendrá una fuerte presencia regional con Horacio Marino / Julián Fernández Igartúa (Peugeot 208), Gustavo Rojas / Joaquín Rojas (Ford Fiesta), Franco Fossatti / Nicolás Torres (Ford Fiesta), Claudio Bustos / Débora Vázquez (Ford KA), Jeremías Tieri / Carlos Almeira (Ford Fiesta), Matías Ávila / Ezequiel Rebolledo (Ford Fiesta), Lautaro Angeloni / Marcos Núñez (Ford Fiesta), Diego Orellana / Pablo Orellana (Ford Fiesta), Julio Quilodran / Pablo Quilodran (Chevrolet Onix), Luis Cairone / Gabriel Aburto (Nissan March), Miguel Radomich / Tomás Radomich (Peugeot 208), Leandro Martínez / Agustín Kunz (Ford Fiesta) y Leandro Paulovich / Eros Paulovich (Ford Fiesta), varios de ellos representantes de Cutral Co, Plaza Huincul, Neuquén, Cipolletti, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Regina. El listado de la RC5 se completa con Pablo Alessandrini / Ignacio Gómez (Ford Fiesta) y Rodrigo Ferreyra / Tomás Perosino (Ford Fiesta).