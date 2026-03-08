Rally Neuquino: La primera etapa en Las Coloradas fue para Daniel Llanos

El binomio de San Carlos de Bariloche Daniel Llanos-Federico Centani se llevaron la primera etapa de nueva temporada del Rally Neuquino, en el marco de la carrera "100° aniversario de Las Coloradas". La primera fecha del año que otorgará puntaje doble, con la organización de Aprryn Sur. La prueba regresó a la ciudad luego de estar ausente en 2025.

Con un tiempo de 37 minutos 53 segundos 8 décimas los del sur de la provincia de Río Negro, se quedaron con la primera etapa. Escoltados por Pedro Skruta-Ulises Agesta a 41 segundos 1 décima. En tanto, terceros en la general y primeros en la A7, quedaron los cipoleños Juan Lovagnini-Juan Garrafa. Luego se ubicaron, Gustavo Rojas, David Abril, Alejandro Almeira, Damián Fagán, Luis Beltrán, Miguel Radomich y Daniel Franco.

La A6 es liderada por el barilochense Llanos, escoltado por el juninense Skruta, que está debutando en la divisional. Detrás de ellos aparece David Abril, cuarto está Mario Villanueva (p) y luego aparecen Matías Cáceres, Claudio Bustos y Guillermo Fantini.

Juan Lovagnini puntea en la A7 con su nuevo Renault Sandero, seguido por Gustavo Rojas, Alejandro Almeira, Damián Fagán, Daniel Franco, Jeremías Tieri y Daniel Sosa.

Los hermanos Beltrán lideran en la RC5, los siguen Miguel Radomich, el retornado Franco Fossatti y Luis Cairone.

Las posiciones de la primera etapa, clase por clase

Juan Pablo Fagán y Agustín Chávez lideran la N2 con el Nissan March, sobre Mauricio Zuñiga, luego Joaquín Castillo y Exequiel Campo. En la N2L se la llevo Miguel Huenulao, segundo Mauro Rojas, más atrás aparecen Gabriel Morán, Sergio Perulán, Juan Carlos Rojas, Ricardo Dziadek, Luis Angeloni y Denis Olivera.

En la A1 el que lidera es Facundo Lillo, que le lleva una amplia distancia a Víctor Leuno y a Darío Ochoa. Por último, en la A2, el líder es el intendente local, Lucrecio Varela, con amplio margen sobre Brian Robla.

Clasificación General de la primera etapa

Este domingo

PE 6, Ruta 24 – Río Catán Lil, 13,70 km, 09.08

PE 7, Ruta 24 – Río Catán Lil, 13,70 km, 11.16