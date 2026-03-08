Jerónimo Wendell Souza hizo historia y se quedó con la 40ª Corrida Ciudad de Cipolletti, y con un tiempo de 29 minutos y 51 segundos retuvo el dorsal 1 que se había colgado el año pasado, en una noche que quedó marcada por el nuevo récord al circuito en la rama femenina que ahora le pertenece a la santiagueña Nely Peña Flor, quien empleó 33:01.

La apertura del Campeonato Nacional de Carreras de Ruta en Río Negro tuvo un marco espectacular y una carrera que contó con una temperatura ideal al momento de la partida, con unos 24°, pero complicó la presencia de viento que atravesó el circuito y en algunos tramos sopló a favor, mientras que en otro condicionó el ritmo de los atletas.

El brasileño Souza planteó una estrategia a fondo desde el inicio. El bonaerense Laureano Rosa tuvo ritmo para acompañarlo en los primeros kilómetros, sólo el primer giro.

Ya en el segundo, la distancia entre el primero y segundo se hizo más que apreciable y la expectativa pasó por saber si Souza sería capaz de establecer un nuevo récord en el circuito que le pertenece a Daniel Chávez, quien lo completó en 28 minutos y 46 segundos.

Fueron exactamente 1130 los atletas que ocuparon un lugar en la línea de partida. Una grilla que no tuvo chances ante la supremacía del brasileño, quien terminó acompañado en el podio por Manuel Córsico a más de 20 segundos y Nahuel Di Leva que demoró 26 segundos más que el ganador.

Femenina

Si la supremacía en caballeros terminó siendo muy apreciable, lo hecho por Peña Flor entre las damas fue especular y no tuvo oposición. Por primera vez en esta competencia, la norteña clavó los cronómetros oficiales en 33 minutos y 1 segundo y grabó su nombre para siempre en la competencia de calle más importante de la Patagonia.