La dirigencia de APPRyN Sur anunció este viernes que la primera fecha del Rally Neuquino 2026 tendrá como escenario a Las Coloradas, ubicada en el sudoeste de la provincia. El certamen se pondrá en marcha el fin de semana del viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo de este año, coincidirá con el centenario de la localidad y otorgará puntaje doble en la apertura del campeonato.

En el lanzamiento de la prueba estuvieron presentes el intendente local Lucrecio Varela y del titular de APPRyN Sur, Bruno Campos. En principio, la carrera se iba a realizar en Aluminé. Las negociaciones quedaron truncas y hubo cambio de escenario para arrancar con el calendario.

Este viernes, en conferencia de prensa, el primer mandatario de las Coloradas, aseguró que "la valoración que tiene el rally neuquino por Las Coloradas y remarcó que "el habitante local siempre está dispuesto a recibir a la categoría y a todos los visitantes de la mejor manera”.

En tanto, el presidente de la entidad organizadora, Bruno Campos se mostró muy contento con Las Coloradas por “apostar nuevamente al rally”. Asimismo, anunció que “se está trabajando en nuevos caminos, por lo que será un carrera distinta, con el condimento de que será el inicio de una serie de celebraciones en el marco de los 100 años de la localidad”.

Se adelantó que habrá donaciones de parte de la Asociación de Pilotos de Rally y Navegantes (APPRyN Sur) en beneficio de instituciones locales y que la idea es desarrollar prácticamente el 70% de la carrera el día sábado.