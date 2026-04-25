Un desmoronamiento se produjo este sábado por la tarde en una obra vial sobre la avenida Leopoldo Lugones, en las inmediaciones del estadio de River Plate, donde una excavación de tres metros de profundidad cedió y atrapó a dos trabajadores. Sucedió cuando una empresa realizaba la excavación destinada a instalar un caño pluvial y el terreno cedió.

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro ocurrió mientras los operarios realizaban tareas en una fosa de seis metros de ancho, cuando uno de los laterales colapsó y dejó a dos de ellos sepultados desde los hombros hacia abajo. El resto del personal logró salir por sus propios medios.

Dotaciones de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegaron a la obra en construcción que colapsó en esa zona del barrio porteño de Núñez. Se montó un operativo sobre la avenida Lugones, entre Puente Labruna y La Cachila.

Operarios heridos, al hospital Pirovano

Los dos operarios heridos fueron asistidos por el personal del SAME y debieron ser trasladados al hospital Pirovano, donde recibieron atención médica. Al momento de esta publicación se desconoce cuál es la gravedad de los hombres.

Las autoridades del operativo, junto con personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizaron trabajos preventivos para evitar que se aproximen a la obra donde se produjo el colapso y controlar el tránsito en el lugar. Todo, horas antes del partido que disputarán River Plate y Aldosivi, desde las 21:30, por fecha 16 del Torneo Apertura 2026.