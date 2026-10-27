Luego de cambiar de aire esta temporada, Alejandro Garnacho atraviesa un comienzo complicado en Aston Villa. El delantero argentino llegó a préstamo desde Chelsea con la expectativa de ganar continuidad bajo las órdenes de Unai Emery, pero hasta ahora tuvo muy poca participación. Según informó la prensa inglesa, detrás de esta situación hay una cláusula de compra obligatoria por 43 millones de libras que perjudica al Bichito por el tire y afloje entre el dueño de su pase y los Villanos.

En principio, el acuerdo entre Chelsea y Aston Villa contemplaba un préstamo con opción de compra, no obstante, los clubes no hicieron público el detalle de que había una obligación de compra definitiva. La misma se activa si se alcanzan determinados partidos disputados, razón por la que, de acuerdo con Football Insider, desde la dirigencia de los Villanos habrián bajado línea para que el argentino juegue lo mínimo indispensable y evitar que se active. Al momento, ninguna de las instituciones confirmó oficialmente esa versión.

La situación también genera preocupación en Chelsea, que esperaba que la cesión terminara con la venta definitiva de un futbolista por el que pagó 46 millones de euros hace casi dos años. Si no se activa la cláusula, o mismo si Aston Villa no decide ejecutar la opción de compra, Garnacho podría regresar a Stamford Bridge al final de la temporada y el club londinense, que no lo tiene en sus planes, debería buscarle otro destino.

Los pocos minutos de Garnacho y la postura de Unai Emery

Hasta el momento, Garnacho disputó solamente cinco partidos oficiales con Aston Villa, tres de ellos por la Premier League, y acumuló apenas 31 minutos, sin goles ni asistencias. Además, quedó afuera de las convocatorias para los encuentros ante Newcastle y Manchester City. Sobre estas últimas omisiones, Emery explicó que cuenta con otras alternativas en ataque y el argentino "debe seguir trabajando" para ganarse un lugar.