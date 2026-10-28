Son momentos de dolor para Lionel Scaloni luego de lo que fue la pérdida de su madre Eulalia Marzetti a los 74 años, luego de una larga enfermedad. Más allá del sufrimiento, quedará siempre en el recuerdo el momento especial en el que el entrenador de la Selección Argentina le dedicó la Copa América 2021 días después de que sufriera un Accidente Cerebrovascular (ACV).

El Gringo, cuya continuidad al frente de la Selección Argentina fue confirmada hace algunos días, atravesaba por aquellos días de julio del 2021 un presente que oscilaba entre conducir a la Albiceleste a lo que terminó siendo el primer título en 28 años y la enorme preocupación por el estado de salud de su madre, que estuvo internada varias semanas luego de que sufriera el ACV. Una vez conseguida la Copa América 2021 tras vencer a Brasil en el Maracaná, llegó la dedicatoria: "Quería dedicarle el triunfo a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando. Le mando un abrazo grande a ella y a toda mi familia".

Un velorio íntimo

Según informaron fuentes cercanas a la familia a Radio 2 de Rosario, el velatorio será solamente abierto a su círculo más próximo. Marzetti residió durante toda su vida en Pujato, el pueblo santafesino a unos 40 kilómetros de Rosario que abrazó a los Scaloni desde la conquista de aquella Copa América 2021 en donde el DT empezó a ser querido por los hinchas de la Selección. Junto a su esposo, Ángel Scaloni, concibieron a Mauro, Lionel y Corina, los tres hijos de la familia, que despedirán a su madre en las próximas horas.