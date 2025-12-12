Entre sábado y domingo se cumplirá la cuarta edición de la Regata de la Confluencia, que contará en esta edición con la realización de cuatro etapas con la organización conjunta de las municipalidades de Neuquén capital y Senillosa y donde ya hay registrados 300 palistas inscriptos.

La prueba se iniciará con la etapa denominada Río Neuquén, será la primera, con largada en calle Figueroa al fondo hacía la zona de la confluencia de los ríos. Continuará por el río Limay en contracorriente, con una dificultad importante en cuanto a lo físico, para llegar al balneario Albino Cotro por calle Linares donde habrá un punto de seguridad.

El mismo sábado, se desarrollará la segunda etapa, que tiene previsto ponerse en marcha a las 15. Saldrá de Albino Cotro aguas arriba por los clubes, pasando por la escollera, hasta el Río Grande para hacer un giro, retomar por Linares y entrar nuevamente a Albino. Es una prueba más de velocidad de tres kilómetros.

La tercera etapa será el domingo a la mañana, desde el camping municipal Los Mimbres de la ciudad de Senillosa. Va a ser una largada tipo Le Mans, con todos los botes juntos en la orilla ordenados, a la espera de la señal de la partida. Serán 33 kilómetros donde se tomarán siempre los desvíos a mano derecha para ir por los cauces y por los paisajes más emblemáticos, más lindos, hasta llegar al balneario de Colonia Valentina, al Balsa a las Perlas.

El domingo, a las 14.30, será la cuarta etapa. Desde el balneario Colonia Valentina se suman las categorías turismo, todo lo que es recreativo y todas las tablas de SUB, teniendo más de 250 embarcaciones de esta partida, hasta Albino Cotro. En esta etapa, en todas las bifurcaciones, se irá por la mano izquierda.

La etapa dos se definirá en una reunión del comité técnico una vez terminada la etapa uno, de acuerdo a si están dadas las condiciones de seguridad. La etapa tres no presenta problemas y la cuarta modificó el horario de largada a las 14:30 por el viento previsto para el fin de semana.

La competencia fue presentada este viernes y estuvieron presentes entre otros, María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete del municipio de Neuquén, Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica de Neuquén , Lucas Paéz, intendente de Senillosa, Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo, Alejandro Palacios, subsecretario de Fomento y Desarrollo Deportivo de Senillosa y Oscar Lovera, Prefecto Principal, encargado de la seguridad náutica.