La gala del Balón de Oro 2026 sigue entregando reconocimientos y España ya tiene motivos para celebrar. Unai Simón se quedó con el Trofeo Yashin masculino, mientras que Cata Coll fue premiada en la categoría femenina, en una noche que volvió a poner al fútbol español en el centro de la escena internacional.

El guardameta del Athletic Club y de la selección española fue reconocido por su rendimiento bajo los tres palos durante una temporada en la que alcanzó uno de los grandes objetivos de su carrera: la consagración mundialista con la Roja, dirigida por Luis de la Fuente.

Simón tuvo un papel destacado en el Mundial 2026 y, de acuerdo con los datos difundidos sobre su actuación, recibió apenas un gol durante el torneo. Su seguridad, sus intervenciones y su regularidad fueron argumentos centrales para explicar la distinción que recibió en Londres.

El premio reconoce al mejor arquero de la temporada y representa otro logro para un futbolista que se consolidó como una pieza importante del seleccionado español. Además, su nombre se suma al de otras figuras de la Roja que también acaparan la atención en la ceremonia, entre ellas Lamine Yamal, uno de los grandes protagonistas de la noche.

Cata Coll también fue premiada

La celebración española tuvo su continuidad en el fútbol femenino. Cata Coll, arquera del Barcelona Femení, recibió el Trofeo Yashin femenino después de una temporada en la que resultó importante para los títulos conquistados por el conjunto catalán.

A sus 25 años, la guardameta se consolidó como una pieza fundamental del equipo, con intervenciones decisivas y actuaciones que contribuyeron a sostener al Barcelona en los momentos determinantes de la campaña.

De esta manera, los dos premios a los mejores guardametas quedaron en manos de representantes españoles, una distinción que refuerza el protagonismo del país en una ceremonia cargada de figuras y reconocimientos.

La expectativa por el premio mayor

Con los Trofeos Yashin ya entregados, la gala continúa con la atención puesta en el galardón principal. La expectativa crece alrededor de los candidatos al Balón de Oro, mientras las estrellas del fútbol internacional aguardan el anuncio que distinguirá al mejor jugador de la temporada.

Para España, la noche ya dejó una celebración por partida doble. Unai Simón y Cata Coll se llevaron los premios a los mejores arqueros y sumaron dos nuevos reconocimientos a una temporada que tuvo al fútbol español entre los grandes protagonistas.