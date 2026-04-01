República Democrática del Congo derrotó 1 a 0 a Jamaica este martes en una de las finales del repechaje del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

El partido entre africanos y centroamericanos se disputó en el Estadio Akron, ubicado en Guadalajara, México. Gracias a un gol de Axel Tuanzebe, a los 10 minutos del primer tiempo suplementario, los africanos se impusieron por por la mínima y viajarán a la Copa del Mundo.

En el alargue, Congo consiguió su merecido gol. En un encuentro en el que fue superior, los africanos no lograban ponerse en ventaja hasta que llegó el alargue. Y fue un córner la vía para el 1 a 0 ya que, tras un centro al medio del área, Tuanzebe se llevó por delante la pelota y generar el festejo de todos los congoleños que se llegaron a la ciudad mexicana.

Luego de 52 años; los congoleños, que disputaron su único mundial en Alemania 1974 bajo la denominación de Zaire, viajarán ahora a la cita mundialista que comenzará en junio.

Con el triunfo sobre Jamaica, ahora RD Congo será parte del Grupo K de la Copa del Mundo, en el cual enfrentará a Portugal, Colombia y Uzbekistán; un grupo que se repartirá enter Miami, Houston, Ciudad de México y Guadalajara.

El juego contó con la particularidad de que fue dirigido por el referí argentino Facundo Tello Figueroa, el bahiense sufrió una lesión que le obligó a retirarse entre lágrimas y forzó que el neuquino Darío Herrera (que oficiaba como cuarto árbitro) tenga que hacerse cargo de los últimos minutos del juego.