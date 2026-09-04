En un alto de jornadas cargadas de entrevistas y repercusiones por el Mundial conquistado en Países Bajos, Fernando Ferrara, el técnico de Las Leonas, dialogó con el programa “Grito Sagrado” de 24/7 Canal de Noticias y se mostró predispuesto a viajar a Neuquén.

Entre sonrisas con los periodistas locales, el responsable de la Selección Argentina de hockey femenino reconoció que pese a sus obligaciones cotidianas, le gustaría mucho visitar nuestra provincia. “Tengo la agenda súper cargada, pero estoy muy dispuesto”, sostuvo en relación a una posible visita a Neuquén.

“Nos fuimos enterando de la repercusión que fueron despertando Las Leones. Fue increíble lo que se vivió en el país”, reconoció el técnico que escuchó atentamente lo que se montó en Neuquén capital alrededor del último partido.

Es que, en ocasión de una fecha del torneo provincial, en las adyacencias a la cancha de la “Ciudad Deportiva” se montó una pantalla gigante para que todas las jugadoras neuquinas siguieran las acciones de la final mundialista.

La definición finalizó 1 a 1 entre la Argentina ante las Naranjas por lo que fue necesario recurrir al “shoot-out” que finalmente proclamó al combinado albiceleste como tricampeón del mundo.

Las Leonas alcanzaron su tercera estrella en el Mundial de hóckey y fue una gran final nada menos que ante Países Bajos y de visitante.

“Sabíamos que no podíamos dejar pasar este Mundial. Cuando lo empatamos, a pesar que quedaban pocos minutos, creí que lo ganábamos en el tiempo regular porque nuestra confianza estaba muy alta”, explicó Ferrara.

Espectadora de lujo

Además, el head coach de Las Leonas resaltó la presencia de Luciana Aymar en las tribunas del estadio finalista: “Fue muy importante la presencia de Lucha. Es un ícono del hockey del mundo y ya nos siguió allá desde las semifinales”.

Ahora vendrá un tiempo de descanso para él y sus jugadoras, pero rápidamente la vuelta al trabajo apuntando ya a lo que será el camino olímpico hacia Los Ángeles 2028.