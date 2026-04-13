En el cierre de la fecha de la Premier League, la jornada gris para los jugadores de la Selección Argentina continuó con la expulsión de Lisandro Martínez en su vuelta a jugar para Manchester United. El central de la albiceleste volvió a ser titular luego de una distensión en el sóleo, pero vio una polémica roja luego de una particular disputa donde si bien Licha le tira del pelo a su rival, la acción no pareció intencional. Los Red Devils perdieron de local por 2-1 ante Leeds United, desaprovechando una buena chance de establecerse en el tercer lugar y acercarse a puestos de Champions League.

El defensor argentino, partícipe también en el 0-2 que sufrió su equipo al comenzar una mala salida desde el fondo que terminó en gol de Noah Okafor a los 30 minutos del primer tiempo, completó un mal encuentro al comienzo del complemento al tomar del pelo al delantero Dominic Calvert-Lewin, lo que le terminó costando la roja en una acción polémica.

La jugada pasó desapercibida al principio, ya que el árbitro Paul Tierney ni siquiera cobró la falta. Sin embargo, el VAR llamó al colegiado para que analice el tirón de pelo de Martínez sobre el atacante luego de un pelotazo desde el fondo. Éste vio el forcejeo y su decisión fue expulsar a Licha del partido, condicionando el encuentro para el United.

La mencionada distensión en su sóleo izquierdo había marginado a Martínez de los últimos cinco partidos de los Red Devils, además de la última convocatoria de Argentina para los amistosos en el país ante Mauritania y Zambia. En su retorno, el zaguero de 28 años disputó tan sólo 56 minutos y la roja directa, a menos que haya una apelación de parte de su equipo, le costará perderse lo próximos tres encuentros.