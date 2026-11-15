Por los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A 2026, Cipolletti goleó a Juventud Antoniana de Salta 3 a 0 en La Visera de Cemento. El Albinegro había ganado también en la ida por 1 a 0 y quedó encaminado, pero selló el pasaje a semifinales con mucha autoridad.

El local comenzó con ventaja deportiva, por lo que sólo iba a ser eliminado si perdia por dos o más goles de diferencia. Pese a eso, el conjunto rionegrino no especuló y salió a presionar en campo rival en medio de un buen marco de público en las tribunas.

La sorpresa en la formación del Capataz fue la salida de Nicolás Peralta en la ofensiva para que vuelva a ser titular Enzo Vallejos. La tranquilidad definitiva para los rionegrinos llegó a los 24 minutos con un remate de media distancia de Brandón Obregón que superó al arquero Juan Cruz Nadal.

Con el gol conseguido, el dueño de casa bajó en intensidad, sabiendo que el rival pasó a llenarse de urgencias.

La clasificación albinegra terminó de confirmarse a los 13 minutos. Muchos espacios para Enzo Vallejos por la derecha que, con la cabeza bien levantada,mandó el centro para el ingreso solitario de Federico Acevedo.

La fiesta en La Visera se desató a los 24 minutos. Antoniana, con un hombre menos por la expulsión de Tadeo Marchiori continuó cediendo muchos espacios. El que supo aprovecharlos al máximo fue Obregón, quien vio la diagonal de Andrés Almirón y lo hizo correr al vacío para la correcta definición del mediocampista chaqueño.

Síntesis

Cipolletti 3: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Yago Piro, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandón Obregón; Enzo Vallejos, Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez..

Juventud Antoniana 0: Juan Cruz Nadal; John Palacios, Isaac Monti, Agustín López, Nahuel Gómez; Tomás Assennato, Joaquín Iturrieta, Tadeo Marchiori, Martín Esparza; Pedro Muné, Matías Vicedo. DT: Sergio Maza..

Goles: PT 24' Obregón (C). ST 13' Acevedo (C), 24 Almirón (C).

Cambios: ST al inicio Pablo Palacios por Palacios (JA), 13' Maximiliano López por García (C) y Nicolás Peralta por Vallejos (C), 18’ Gabriel Taborda por Assennato (JA), 28’ Facundo Fernández por Munet (JA), Said Dipp Lizondo por Nadal (JA), 29’ Sergio Ranquehue por Trejo, Nahuel Luna por Acevedo y Máximo Ramos por Obregón (C), 41' Mateo Figueroa por Iturrieta (JA).

Expulsado: ST 14' Marchiori (JA).

Árbitro: Franco Morón (La Pampa)

Estadio: La Visera, Cipolletti. Río Negro.

TV: LFP Play, pago.

La previa

Los valletanos volverán jugar en casa luego de varias semanas. El último partido en esta condición fue contra Alvarado de Mar del Plata, en la ida de las semifinales por el primer ascenso. La ilusión es grande después del golpe en la final perdida con San Martín de Formosa en San Francisco, Córdoba.

Cipolletti buscará acceder a la segunda semifinal de la temporada

El equipo de Fabián Enríquez ganó 8 de los últimos 10 cotejos en condición de local, donde perdió un solo cotejo en lo que va del 2026. Fue con Juventud Unida de San Luis, el árbitro de aquella fatídica tarde fue el pampeano Franco Morón, que volverá a impartir justicia este domingo.

En los rionegrinos, podrá ser de la partida el chaqueño Andrés Almirón, expulsado en la final con los formoseños en San Francisco. El volante recibió tres fechas de suspensión en primera instancia, pero luego le redujeron la sanción a una sola que ya cumplió el domingo pasado.

En los salteños no podrán ser de la partida el lateral Ignacio Sanabria y el arquero Facundo Abraham, expulsados en la ida en un polémico arbitraje del santafesino Lucas Cavallero.