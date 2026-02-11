La respuesta del público al anuncio de su llegada a Argentina obligó a mover la agenda. Ricardo Arjona agregó una nueva función en el Movistar Arena para el 19 de mayo después de que las primeras doce fechas quedaran completamente agotadas. Con este nuevo movimiento y antes de su llegada al país, estira a trece presentaciones consecutivas en el mismo estadio.

La venta para esta nueva noche comenzó este 11 de febrero, desde las 17 horas, a través del sitio oficial del Movistar Arena, y se espera una dinámica similar a la de los shows anteriores, que colgaron el cartel de localidades agotadas en tiempo récord. Las fechas ya confirmadas para mayo se encuentran sin disponibilidad, lo que elevó la expectativa alrededor de esta apertura.

Con trece funciones en un solo espacio porteño dentro de la misma gira, Ricardo Arjona alcanza una marca de convocatoria poco habitual en la escena local reciente. La acumulación de presentaciones en un mismo estadio lo ubica entre los artistas de mayor impacto comercial en Argentina durante este año.

El logro no aparece aislado. La gira “Lo que el Seco no dijo” viene sosteniendo una fuerte demanda en cada territorio donde se presentó y encontró en Buenos Aires una respuesta inmediata que obligó a extender la residencia en el Movistar Arena.

El recorrido internacional del tour había comenzado semanas atrás con funciones agotadas en Estados Unidos y Puerto Rico, antes de proyectar su desembarco en América Latina. En ese mapa, la capital argentina se convirtió en una de las plazas más contundentes en términos de convocatoria.

Sobre el escenario, la propuesta combina canciones de distintas etapas de su carrera con una puesta pensada para esta fase artística. El espectáculo está diseñado como una experiencia integral, con bloques narrativos que acompañan el repertorio y sostienen el ritmo durante toda la noche.

La suma de fechas consecutivas en el Movistar Arena no solo amplía la agenda, también consolida el vínculo entre Ricardo Arjona y el público argentino, que respondió función tras función con salas completas.

Mientras se aguarda el inicio de la nueva venta, el dato ya quedó instalado: Ricardo Arjona alcanzó trece shows en el Movistar Arena en el marco de la misma gira, un número que lo posiciona como uno de los fenómenos de convocatoria más destacados del año en el país.