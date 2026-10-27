Deportivo Riestra atraviesa horas decisivas y sumó un nuevo problema en medio de la pelea por mantener la categoría. Guillermo Duró presentó su renuncia como entrenador luego de la derrota por 1-0 ante Instituto y dejó al Malevo sin director técnico a dos fechas del final de la temporada 2026.

La salida se produjo en un momento delicado para el conjunto del Bajo Flores, que todavía no aseguró su permanencia en Primera División. Riestra tiene cuatro puntos de ventaja sobre Aldosivi, ubicado en la zona de descenso, cuando quedan seis unidades en disputa. Con ese panorama, la dirigencia deberá resolver si busca un reemplazante para el cierre del campeonato o apuesta por un entrenador interino.

Una renuncia en el peor momento

Duró había iniciado su tercer ciclo al frente de Riestra cinco meses atrás. Si bien tuvo un comienzo alentador, con una victoria frente a Independiente en el Torneo Apertura, los resultados posteriores no alcanzaron para sacar al equipo de la pelea por la permanencia.

En el plano internacional, el Malevo disputó por primera vez la Copa Sudamericana de su historia, pero no logró superar la fase de grupos. En el Torneo Clausura, en tanto, apenas sumó nueve puntos en 14 presentaciones, una campaña que terminó por complicar su situación en el tramo final.

La Copa Argentina fue el certamen en el que el equipo mostró su mejor versión. Duró asumió cuando Riestra ya estaba en los 16avos de final y consiguió avanzar ante San Lorenzo y Gimnasia mediante definiciones por penales. Sin embargo, el recorrido terminó en los cuartos de final, cuando Banfield lo eliminó por la misma vía.

El balance del entrenador en esta última etapa quedó marcado por la irregularidad: cuatro triunfos, 13 empates y 11 derrotas en 28 partidos, con el 29,7% de los puntos obtenidos.

Dos finales para evitar el descenso

La salida de Duró obliga a Riestra a tomar una decisión urgente. El equipo tendrá dos compromisos determinantes para cerrar la temporada: enfrentará a Talleres e Independiente, con la necesidad de sumar para no depender de otros resultados.

El escenario es claro: el Malevo necesita ganar al menos uno de los encuentros que le quedan para asegurarse la permanencia por sus propios medios. Si consigue menos de tres puntos, Aldosivi podría acercarse hasta igualarlo y abrir la posibilidad de una definición mano a mano por la continuidad en Primera, según los resultados y los criterios de desempate aplicables.

Con el campeonato entrando en su etapa decisiva, Riestra se quedó sin entrenador y con el margen de error reducido al mínimo. La dirigencia deberá resolver quién se hace cargo del equipo mientras el club intenta evitar que una temporada histórica termine con el peor desenlace: el regreso a la Primera Nacional.