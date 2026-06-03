Rio Grande consiguió el pasado fin de semana el último boleto al Torneo Regional Federal Amateur 2026. En Plottier superó a Unión Vecinal como visitante por 2-1 en la final Patagónica organizada por LIFUNE y la FEFUPA.

En su tercer año en LIFUNE, el club que está establecido en Ciudad Deportiva consiguió el gran objetivo de meterse en el Regional Amateur 2026, plaza ganada en cancha luego de una final atractiva del Patagónico donde ingresó como campeón del Oficial B del 2025.

EL equipo, que dirige José Rickemberg, tiene como ayudante de campo a Gabriel Lineares y Juan Vivanco como preparador físico, y un equipo con una base sólida como Lucas Baiz en el arco, su capitán y referente Leo Alfaro, Maxi Román, Juan Cruz Tardella, Daniel Rodríguez y Patricio Dalino, entre otros.

“Contentos, si bien medimos por otros índices, ganar es lindo, es importante y ayuda al crecimiento” dijo Cristian Cervera, presidente del club, quien destacó el orden dentro del club, y la preocupación de tener todo en regla y prolijo “la constancia es un gran factor, este un proyecto que lo traemos desde hace varios años, sumando al factor clave que es lo humano”.

Rio jugará su primer regional Amateur de fútbol

Para Rickemberg es la primera experiencia como DT, “Me dieron la confianza y me dejaron trabajar. Era mi primera experiencia y en un club nuevo. No todo fue fácil, cuando empezamos lo hicimos con muy pocos jugadores y llamando para traerlos al proyecto” expresó a Grito Sagrado, agregando además que “se convenció a todos en el trabajo en equipo, que es tremendamente importante”.

Para la joven institución, que inició como una escuela de fútbol en predios de canchas privados, es toda ganancia y crecimiento. “Al día de hoy no tenemos nada que perder, todo lo que vivimos es ganancia, de a poco nos presionamos y queremos ser competitivos, y a base de eso se ven los resultados” Dijo Cervera.

Rio Grande hoy no es solo fútbol, sino una institución deporta que trasciende a nivel nacional donde compite en Handball, Vóley, y hasta fútbol playa y Futsal.

El club capitalino se suma a la competencia federal que iniciaría a fines de septiembre, y tendrá también a Independiente, Alianza, San Patricio, y Maronese.

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