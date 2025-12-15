El Oficial B de la Liga de Fútbol de Neuquén tiene un nuevo campeón; Rio Grande se quedó con la corona luego de superar a Los Canales de Plottier como local y recibir buenas noticias de la derrota de Añelo en manos de Confluencia. La institución que juega hace tres años en el fútbol federado, logró una gran campaña en formativas, consiguiendo el premio del ascenso.

La gran definición estaba dividida en dos canchas, por un lado Añelo llegaba como puntero y dependía de sí mismo, pero debía jugar con Confluencia, elenco protagonista durante toda la temporada. Por el otro en Ciudad Deportiva, donde Rio se medía con Los Canales de Plottier.

A lo largo de los 90´ la balanza caía a favor del elenco capitalino, que se impuso por 2-0, y escuchaba como el verde no podía contra el Vinotinto, quedando el triunfo para la visita en un partidazo 4-3.

La Copa quedó para el equipo Jorge Rickemberg, que durante toda la temporada estuvo en lo más alto, y que hizo un gran papel en la general quedando en la primera colocación. Con la primera estrella, se aseguró el ascenso al Oficial A, lugar donde el año pasado estuvo cerca luego de jugar la promoción.

Por otro lado, ya con el torneo definido, Atlético Neuquén quedó segundo en la general (Sumatoria de primera y reserva) y producto del ascenso de Rio, será quien jugará la promoción, que saldrá del ante último de la A, donde están Vecinal, San Lorenzo y Centenario.

Oficial B: Rio Grande 58, Añero 56, Esperanza 47, Confluencia 43, AT. Neuquén 42, Los Canales 36,Unión de Zapala 34, El Porvenir 31, Bicicross 27, Villa Iris 17, Sapere 15, Eucalipto Blanco 12, Rivadavia 11.

San Lorenzo el primer descenso

En el Oficial A, donde la pelea por el título tendrá su anteúltimo capítulo el miércoles, la lucha por la permanencia dejó el primer descenso, ya que San Lorenzo quedó último en primera división, con 14 unidades, luego de empatar con Patagonia en 0, rival más cercano a 4 puntos.

Ahora solo queda definir quien jugará la promoción, lugar que ocupa Vecinal con 44 unidades, tres menos que Don Bosco de Zapala. Petrolero con 41 y Centenario con 52 quedaron a un paso de la salvación.