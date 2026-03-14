Sentado en una escenografía austera, junto a un vaso de agua mineral y el infaltable termo de mate, Juan Román Riquelme dijo ante las cámaras oficiales de la institución y anunció de manera oficial al proyecto de ampliación a La Bombonera.

Junto al periodista oficialista fue repasando los primeros pasos y en un sobre de madera dejó ver que la empresa Ferrosur ya le dio la aprobación a esta propuesta. Es el primer paso para poder elevar las columnas que permitirán elevar las populares hasta la cuarta bandeja.

Lo que viene ahora será el trámite ante la Ciudad de Buenos Aires, donde está como Jefe de Gobierno Jorge Macri, primo del ex presidente de la Nación y también del Xeneize, Mauricio Macri, con quien hay librada una batalla política que no tiene fin.

“Tengan todas las maldades contra Riquelme, pero al hincha de Boca no le mientan más. Hay una ley que declara a 21 casas en inmediaciones al estadio como patrimonio de la Ciudad, no se pueden tocar. Por eso no se puede avanzar con el proyecto Esloveno o el 360”, explicó el ex enganche.

“Por primera vez estoy ilusionado que vamos a poder ampliar nuestra casa. Ahora tenemos que ir por el segundo paso. Seguramente nos van a decir que sí porque Ferrosur ya nos autorizó”, amplió. Inmediatamente, el periodista que compartió plano con Riquelme leyó la nota de la empresa de Ferrocarril dando el ok.

El grano más grande

Envalentonado, Riquelme fue levantando temperatura con el paso de los minutos y sin vueltas aseguró ser el “grano más grande que le salió a este señor (Mauricio Macri)” y que le alegra que sea así.

“No le mientan más al hincha. Ahora sólo nos falta la aprobación de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Transporte). Tenemos la obligación de darle al hincha una casa cada vez más linda”, siguió.

Ya en el final predijo: "No vuelven más, ya estuvieron 30 años. No vuelven más. Ahora que vengan a la cancha a alentar, a ver ganar a Boca, nada más", cerró el máximo directivo Xeneize de la actualidad.