Juan Román Riquelme rompió el silencio en la semana previa al Superclásico y dejó varias definiciones sobre el presente de Boca Juniors. En una entrevista con el canal de streaming AZZ, el presidente xeneize repasó la actualidad futbolística, defendió el trabajo del entrenador Rodolfo Arruabarrena, se refirió a las polémicas arbitrales y habló sobre la exigencia que rodea al fútbol argentino.

“Todavía no ganamos, para nosotros es importante estar en este momento. El fútbol es competir y competir”, sostuvo Riquelme, quien remarcó la importancia de sostener el rendimiento en los torneos que disputa el conjunto de la Ribera.

Sobre esto, bancó el trabajo de Arruabarrena en toda la remporada, destacó la identificación del entrenador con la institución y valoró su capacidad para mantener unido al plantel. “Se lo ve contento; volvió a su casa. Es una persona muy alegre, que tiene las cosas claras y siente mucho los colores”, expresó sobre el DT.

El presidente también se refirió a la presión que existe alrededor de los entrenadores de Boca y recordó las diferentes reacciones que se generan según los resultados. En ese sentido, mencionó lo ocurrido con Claudio Úbeda, quien recibió elogios tras ganar clásicos, pero también cuestionamientos cuando el equipo no logró consagrarse campeón. Para Riquelme, la exigencia del club está directamente relacionada con la pasión de sus hinchas, aunque consideró que muchas veces esa presión termina trasladándose al campo de juego.

El presidente de Boca apuntó contra el de River, por sus quejas arbitrales.

La mirada sobre los árbitros

El titular de Boca consideró que los jueces reciben cuestionamientos constantes y pidió una mirada más amplia sobre las decisiones que se toman durante los partidos. “Los árbitros en nuestro país son muy cuestionados. Es difícil ser árbitro en nuestro país”, manifestó. Además, sostuvo que las discusiones por las decisiones arbitrales suelen ocupar demasiado espacio después de los encuentros y que el VAR debería contribuir a mejorar el juego. “Pienso que el VAR está para ayudar y que todos tenemos que ayudar para que este fútbol pueda mejorar”, agregó.

Asi mismo, le respondió a River luego de cargar con el arbitraje, “Al árbitro lo tenés que ayudar. No me parece bien salir en la tele a hablar mal de un árbitro. No me sale. Prefiero a veces callarme porque creo que es lo mejor, ya que ellos tratan de hacer las cosas lo mejor posible. Se pueden equivocar, como lo puede hacer un jugador de fútbol. Varias veces lo dije y lo sostengo. También es real que si un árbitro comete un error muy grande debería ser sancionado. Eso debería ser lo normal”,

Por otro lado, también defendió a Sebastián Villa, quien recibió críticas cuando Boca decidió volver a incorporarlo al plantel. “Quiero a todos los jugadores. Cuando lo volvimos a traer al club lo han criticado mucho y le han pegado bastante, estamos contentos de tenerlo en el club, creemos que nos puede ayudar mucho”, afirmó.

Riquelme bancó a Arruabarrena.

La aclaración por el comentario de Cascini sobre Ponzio

La previa del Superclásico también tuvo un episodio paticular que involucró a Riquelme y a Raúl Cascini, exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca. Tras la victoria por 1-0 frente a Independiente, Cascini mantuvo una conversación telefónica con el periodista Flavio Azzaro durante una transmisión del canal AZZ. Sin saber que estaban al aire, ambos intercambiaron bromas y referencias al clásico que se viene.

En ese diálogo, Cascini lanzó una frase en la que mencionó a Leonardo Ponzio, integrante de la estructura futbolística de River, al decir que asistiría al programa después de ganarle al equipo que él representa. “Fue medio raro porque comenzaron a bromear, nosotros también y sabés muy bien que yo mucho no miro la tele, después me enteré que estábamos en vivo”, explicó el presidente de Boca.

El domingo desde las 15hs, Boca recibe en La Bombonera a River por la fecha 15 del Torneo Clausura. El Xeneize puede quedar a un paso de lograr la tabla anual y el boleto a Copa Libertadores, mientras que el Millonario va por un triunfo que lo mantenga en zona de clasificación.