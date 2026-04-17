La Copa del Mundo 2026 estrenará el formato de 48 selecciones, lo que permitirá que cuatro nuevos países se sumen a la nómina de participantes históricos en la fiesta que organiza la FIFA.

Estados Unidos, México y Canadá recibirán a dos asiáticos, un africano y una Isla de America Central entre los participantes, contrastando con la ausencia prolongada de una histórica como Italia que se perderá la competencia por tercera vez consecutiva.

Jordania encabeza la nómina de nuevos asiáticos en la Copa del Mundo y será rival nada menos que de la Argentina por la 3ª fecha de la zona J.

Austria y Argelia completan un fixture para nada imposible mirando hacia la segunda plaza a 32avos de final porque se supone que la campeona del mundo es ampliamente favorita a quedarse con el cuadrangular y seguir la defensa camino a Miami.

El festejo del plantel completo de Jordania cuando se clasificó al Mundial 2026.

Uzbekistán, un nombre mucho más asociado a los Juegos Olímpicos para los argentinos, vivirá el Mundial a partir de su campaña en el Grupo A de la federación de Asia.

Los uzbekos no la tendrán sencilla porque como integrantes del bombo 4 en el último sorteo su bolilla pasó a conformar la zona K con Colombia, Portugal y la República del Congo.

Uzbekistán vivirá su primera Copa del Mundo. La Selección usa camiseta azul.

Cabo Verde, por su parte, será la cenicienta africana. Los “Tiburones Azules” ganaron una eliminatoria en la que dejaron en el camino nada menos que a Camerún. Por sorteo, el conjunto africano fue a parar a la zona H con España, Uruguay y Arabia Saudita. Aunque poco probable desde lo deportivo, podría convertirse en rival de la Argentina en caso de dar el gran batacazo e imponerse en una de las plazas a los ibéricos o los sudamericanos que dirige Marcelo Bielsa.

Cabo Verde vive una previa ensueño al inicio de la Copa del Mundo.

Finalmente, la nómina llega a Curazao, la Isla de América Central que se metió en la máxima cita tras igualar sin goles con Jamaica en las Eliminatorias de la Concacaf. Con 190.000 habitantes, es el país con menor población en darse cita.

Firmar planilla ya será histórico para sus jugadores en un grupo E terrible que comienza contra Alemania, continúa con Ecuador y cierra con los africanos de Costa de Marfil.

Curazao, un país con sólo 190.000 habitantes, se metió en la Copa del Mundo 2026.

El detalle de los debutantes contra Argentina

En los últimos mundiales, se dio varias veces un hecho particular que incluye a la Selección Argentina. La cantidad de equipos que debutaron en la máxima cita futbolística con la Albiceleste en el mismo grupo.

En 1994, el equipo de Alfio Basile, con Diego Maradona en sus filas, compartió zona con Bulgaria, Nigeria y Grecia. Los griegos fueron goleados por el combinado nacional en su debut absoluto, con una destacada actuación de Batistuta con un triplete y del Diego, con su último gol mundialista.

Cuatro años más tarde, se dio algo histórico: los dirigidos por Daniel Passarella compartieron el Grupo H con tres países debutantes: Japón, Jamaica y Croacia. Los europeos, donde jugaba Davor Suker, formaron una selección recientemente separada de Yugoslavia debido a la Guerra de los Balcanes.

Con José Pekerman en el banco, en Alemania 2006, el conjunto nacional volvió a cruzarse con una ex Yugoslavia como Serbia y Montenegro. De la mano de Crespo, Sorín, Cambiasso, Riquelme y compañía, Argentina desplegó una fútbol de alto vuelo y goleó 6-0. Ese día significó el debut de Messi, que marcó un gol.

Casualmente, en 2014, otra selección que nació del país balcánico como Bosnia Herzegovina fue rival de la Albiceleste. Gracias a los goles de Marcos Rojo y Lionel Messi, el equipo de Alejandro Sabella ganó 2-1 en el primer partido mundialista de los europeos.

En Rusia 2018, otro debutante volvió a aparecer en el camino de Argentina. Islandia, un país de apenas 390.000 habitantes sorprendió al empatar en 1 gol contra un equipo plagado de figuras que no tuvo un buen mundial, con Jorge Sampaoli en el banco.

Jordania será el octavo caso (en los últimos 9 mundiales) de una selección que comparte grupo en su primer campeonato mundialista con la Selección.