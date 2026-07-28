Huracán Las Heras celebró su clasificación al Nonagonal de la fase Campeonato del Torneo Federal A 2026 emulando el característico festejo de la Selección de Noruega en el Mundial que finalizó hace nueve días y tuvo por escenario a Estados Unidos, México y Canadá.

El encargado de marcar el ritmo del remo vikingo, tal como hicieran Erlinng Haalando o Martin Odegaard en la Copa del Mundo, fue el arquero del "Globito" el pergaminense Franco Agüero.

El elenco laserino empató como local ante FADEP (Fundación Amigos por el Deporte) de Villa Russell del departamento de Maipú 0 a 0 en cotejo que posibilito eñ pase a la segunda instancia del certamen donde luchará por los dos ascensos a la Primera Nacional 2027, mantuvo su lugar en categoría para el año venidero y, en caso de finalizar entre los primeros cinco puestos en la segunda instancia del campeonato, podrá acceder a jugar la Copa Argentina 2027.

Este lunes se conoció el sorteo de la segunda fase, el fin de semana en su debut en Nonagonal de la fase Campeonato los cuyanos debutarán en el alto valle de Río Negro, en La Visera ante Cipolletti.

El interrogante de ahora en más, es saber si el festejo a la "manera selección de Noriega", se seguirá haciendo o fue solo en esta oportunidad. Seguramente, el tiempo lo dirá. Auqnue el domingo marcó un precedente, que quedó ya en la historia.