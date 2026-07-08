La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones internacionales. Luego del triunfo 3-2 sobre Egipto, disputado en Atlanta, el exfutbolista brasileño Rivaldo publicó un mensaje en redes sociales en el que elogió a Lionel Messi y al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El histórico campeón mundial con Brasil destacó la reacción de la Albiceleste después de estar dos goles abajo y remarcó el liderazgo del capitán argentino, quien volvió a ser determinante pese a haber fallado un penal durante el encuentro.

Con este resultado, Argentina avanzó a los cuartos de final, donde buscará seguir defendiendo el título obtenido en Qatar 2022 y mantener vivo el sueño del bicampeonato.

Rivaldo destacó el carácter de Lionel Messi

A través de su cuenta de Instagram, Rivaldo compartió una fotografía de Messi celebrando la clasificación y dejó un mensaje cargado de admiración.

"Que garra, que ganas de ganar, que lucha y que entrega de todos. Eso es lo que el hincha espera ver dentro de la cancha en una Copa del Mundo."

Luego dedicó un reconocimiento especial al capitán argentino.

"Hablar de Lionel Messi es llover sobre mojado. ¡Qué jugador! A los 39 años, disputando su sexto Mundial, sigue mostrando la misma pasión por la camiseta de Argentina: festeja, lucha, llora y, una vez más, resulta decisivo."

La rivalidad Brasil-Argentina quedó en segundo plano

Uno de los aspectos más llamativos del mensaje fue que Rivaldo dejó de lado la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

El exjugador brasileño sostuvo que, aunque siempre apoyará a Brasil, el fútbol también exige reconocer el talento cuando aparece.

Según expresó, partidos como el disputado en Atlanta "engrandecen al fútbol" y representan el espíritu que debe tener una Copa del Mundo.

Lionel Scaloni también resaltó la actuación de Messi

Tras la clasificación, Lionel Scaloni valoró la respuesta de su capitán luego del penal fallado.

El entrenador destacó que Messi volvió a convertirse en un ejemplo para el plantel al no bajar los brazos y ser una de las figuras de la remontada frente a Egipto.

El reconocimiento de Rivaldo tiene un valor especial

Las palabras de Rivaldo adquieren una dimensión particular por tratarse de uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol brasileño.

El exvolante fue campeón del mundo en Corea-Japón 2002, ganó el Balón de Oro y protagonizó durante años una de las épocas más intensas de la rivalidad entre Brasil y Argentina.

Que una figura de ese calibre elogie públicamente a Messi refuerza la dimensión internacional del legado del rosarino, incluso entre históricos rivales deportivos.

¿Qué viene ahora para Argentina?

Con la victoria sobre Egipto, la Selección Argentina se instaló entre los ocho mejores del Mundial 2026.

El próximo compromiso será ante Suiza este sábado por los cuartos de final, instancia en la que buscará dar otro paso hacia la defensa del título mundial conseguido en Qatar.

La actuación de Messi, sumada al reconocimiento de referentes internacionales como Rivaldo, vuelve a instalar al capitán argentino como uno de los grandes protagonistas de la Copa del Mundo.