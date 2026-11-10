Pese a tener los playoffs del Torneo Clausura en la mira, River ya comenzó a planificar la incorporación de un volante central para 2027. Luego de los problemas que hubo en el puesto en este 2026, Guido Rodríguez, Santiago Longo y Exequiel Palacios son los tres apuntados. La intención de la dirigencia es incorporar solamente a uno de ellos dentro de un mercado de pases donde se buscarán menos refuerzos pero que mejoren el plantel.

Luego de los problemas físicos de Aníbal Moreno, con una discopatía lumbar que condicionó su continuidad y lo obligó a pedir el cambio a los 15 minutos de juego ante Racing en su último partido en el Millonario, sumado a un Fausto Vera, actualmente lesionado, que podría dejar el club en diciembre porque River no compraría su pase, el mediocampo aparece como una prioridad para Leonardo Ponzio y la dirigencia más allá del surgimiento de los juveniles Lucas Silva y Santiago Espíndola, quien debutó en el 2-0 ante Aldosivi.

Guido Rodríguez, el principal apuntado

El mediocampista de 31 años, surgido de las inferiores y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, es el nombre que más interesa en Núñez. Actualmente juega en Valencia, adonde llegó en enero de este año, y desde el club buscarían tentarlo con la posibilidad de regresar después de casi una década en el exterior. En su primera etapa en River disputó 18 partidos antes de continuar su carrera en Defensa y Justicia, México y Europa.

Guido Rodríguez, la principal alternativa de River para el mediocampo en 2027. (Foto: Marca)

La alternativa ante una posible negativa de Rodríguez es uno que supo vencer al Millonario en la final del Torneo Apertura. Santiago Longo, volante de Belgrano, es seguido por River desde hace varios mercados de pases y aparece como una opción para reforzar el puesto. Tras ser pieza importante de la consagración del Pirata, este semestre alternó titularidades y suplencias durante la campaña, por lo que consideraría una salida. Tiene contrato con el club cordobés hasta 2027.

Palacios, un sueño difícil

El tercer nombre, y ya más complejo de repatriar, es el de Exequiel Palacios, otro campeón del mundo surgido de las inferiores del club. El mediocampista manifestó recientemente su deseo de regresar algún día a River: “Me gustaría volver bien y disfrutar. Me gusta ese desafío, pero quiero estar preparado y devolverle cosas a la gente de River”, comentó el mediocampista de 28 años. No obstante, su reciente incorporación al Ipswich Town de la Premier League por 22.5 millones de euros hace que su regreso en este mercado sea difícil.