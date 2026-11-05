Seis victorias y un empate en nueve partidos sería una carta de presentación suficiente para cualquiera, menos para Leonardo Ponzio en River Plate.

El problema del santafesino en el Millonario ya dejó de ser la estadística, para comenzar a instalarse en lo que transmite la formación y el rendimiento individual de sus figuras.

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El desconcierto se mudó a Núñez y Ponzio lo sabe, por eso nada alcanza en este momento, ni siquiera haber vuelto a ganar como visitante en el cierre de la fase de grupos en el Torneo Clausura 2026.

Leonardo Ponzio condujo a River hasta los playoffs, pero el rendimiento colectivo en el Clausura 2026 del equipo sigue sin convencer.

“Nunca podemos bajarnos de pelear un campeonato”, declaró en la conferencia de prensa en la Costa Atlántica. El DT sabe que por peso específico siempre su equipo estará obligado a ir por la vuelta olímpica.

“Sabíamos que teníamos que volver a ganar, ante un rival en un contexto difícil, ya descendido. Volver a ganar te da confianza”, amplió.

A la espera del rival

Ahora, el Millonario debería esperar el desenlace de la última fecha para conocer a su rival de la primera llave eliminatoria.

Por la cuarta posición en la que quedó en la zona B, el primer playoffs lo jugaría de local. Para ese partido ya tendrá a disposición a Lucas Martínez Quarta, pero no a Gonzalo Montiel que terminó recibiendo tres fechas de suspensión tras la roja visita ante Boca en La Bombonera.