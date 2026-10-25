De cara al Superclásico del próximo fin de semana por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026, River Plate sumó otra baja de peso en la mitad de la cancha por la lesión de Aníbal Moreno. El volante central del Millonario sintió la dolencia apenas transcurrido un cuarto de hora en el juego ante Racing en el Monumental, cuando el partido iba a 0 a 0.

El 2026 viene con muchas complicaciones físicas para Moreno, que disputaba su segundo partido seguido como titular luego de superar una discopatía lumbar que lo tuvo dos meses afuera de las canchas. Justo cuando el ex Racing y Palmeiras tomaba ritmo de cara al Superclásico con Boca, todo indica que su salida se debe a una nueva lesión que lo marginaría del encuentro en La Bombonera.

Leonardo Ponzio ya había sacado de la consideración a Fausto Vera en esa misma posición por un desgarro en el último encuentro ante Belgrano, por lo que la previa al duelo ante Boca viene cargada de contratiempos. En lugar del lesionado mediocampista entró Lucas Silva, juvenil de inferiores, que intentará convencer al DT (tendrá sus primeros minutos en el ciclo) y sus compañeros que el puesto estará bien cuidado de cara al tramo más definitorio de la temporada para River.