Buscando cerrar la fase regular con victoria, River empata con Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Ya sin chances de Copa Libertadores por la tabla anual, el Millonario busca recuperarse de la derrota ante Boca en el Superclásico y conseguir un triunfo que le permita sostener el cuarto puesto de la Zona B para ser local en octavos de final. El encuentro es transmisión de las radios de Prima Multimedios.

Los hinchas de River, presentes

Como estuvo previsto desde la semana pasada, el encuentro en el Minella se juega con visitantes y los hinchas de River marcaron presencia en Mar del Plata. Con más de 6000 personas en la tribuna visitante, el Millonario tiene un importante apoyo en La Feliz para la última jornada del Clausura.

Formaciones

Con dos cambios obligados por las rojas de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, el once de River ya tenía previstas dos modificaciones con los ingresos de Giovanni González y Lautaro Rivero respectivamente, no obstante, Ponzio apostó a última hora por Santiago Espíndola, un juvenil de Reserva que se mete en el equipo por Lucas Silva, el otro volante central de inferiores que inició ante Boca y salió en el entretiempo.

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Martín García, Lucas Castro; Blas Palavecino, Nicolás Gaitán, Alan Sosa; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

El partido es transmisión del Grupo Prima Multimedios por las radios de la corporación de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

La previa

El conjunto que dirige Leonardo Ponzio ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs, pero no puede descuidar la cuarta plaza antes del comienzo de la etapa eliminatoria. Con las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en el Superclásico, el DT de River está obligado a meter mano, por lo que Giovanni González y Lautaro Rivero ingresan al once.

Aldosivi, por su parte, afrontará su último partido como equipo de Primera División después de haber consumado su descenso a la Primera Nacional tras la derrota ante Racing en Avellaneda. El equipo de Javier Sanguinetti intentará despedirse de la categoría con una victoria ante un rival al que ya venció al inicio de este semestre 3-1, por la Copa Argentina.