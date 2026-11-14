River Plate aprovechó el receso por la fecha FIFA para sumar minutos de fútbol y consiguió una victoria frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. En el estadio Monumental, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso por 2-0 en un amistoso informal que se desarrolló sin público y con dos tiempos de 25 minutos.

Los goles del conjunto de Núñez fueron convertidos por Sebastián Driussi y Tomás Galván, en una jornada que dejó buenas sensaciones de cara al tramo decisivo de la temporada. El encuentro tuvo como principal objetivo mantener el ritmo de competencia y permitirle al cuerpo técnico observar alternativas antes del inicio de los playoffs del Torneo Clausura.

Uno de los puntos destacados fue el regreso al gol de Driussi, quien volvió a convertir después de más de dos meses. Por su parte, Galván también aportó su cuota ofensiva para sellar el triunfo millonario.

El amistoso también permitió observar algunas modificaciones en la estructura titular. Lautaro Rivero ocupó un lugar en la zaga central junto a Nicolás Otamendi, mientras que Lucas Martínez Quarta quedó fuera de la formación. En el mediocampo, Santiago Espíndola se desempeñó como volante central, una posición en la que River busca alternativas ante las complicaciones físicas de algunos futbolistas.

Sebastián Driussi volvió con gol para el equipo titular

Además, las ausencias de Gonzalo Montiel y Thiago Almada, convocados a la Selección Argentina, le dieron lugar a Giovanni González y Ángel Correa, respectivamente.

La formación de River: Ezequiel Centurión; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Ángel Correa; Sebastián Driussi y Lucas Beltrán.

Con el amistoso, ambos equipos ya tienen la mirada puesta en sus respectivos compromisos por los octavos de final del Torneo Clausura. River se mide con Lanús el domingo 22 de noviembre, a las 19, en el estadio Monumental. Mientras que Gimnasia va con Newell's, lunes 23 de noviembre, a las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo.