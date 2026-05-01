River empata 0 a 0 en su visita al RB Bragantino por la tercera fecha del Grupo H de Copa Sudamericana. Luego de volver a la victoria en el Torneo Apertura el pasado fin de semana, el equipo dirigido por Eduardo Coudet llega como líder de su zona en el certamen internacional y busca un triunfo que lo consolide en lo más alto para mirar de cerca a los octavos de final.

Desde el pitazo inicial, el visitante busca plantarse en campo rival y disponer a los brasileños a jugar de contra. A los 4 minutos, un resbalón de Lautario River en la última línea del equipo de Eudardo Coudet permitió la corrida del paraguayo Isidro Pitta que de frente al arco remató y motivó la buena atajada del juvenil Santiago Beltrán que desvió la pelota al tiro de esquina.

La intensidad de los primeros minutos por parte de ambos equipos, motivaron dos tarjetas amarillas para los jugadores locales en 18 minutos: Fernarndes y Sasha. Un cabezazo de Maxi Salas tras centro de Marcos Acuña en un tiro libre por infracción sobre Facundo Colidio, provocó la primera y muy buena intervención del arquero Cleiton enviando la pelota al córrner.

Fue solo un intento aislado porque el fútbol a River no le fluyó en todo el primer tiempo. La falta de asociación y el correr para recuperar la pelota ante cada pérdida, le quita lucidez y pausa a un equipo amparado en números positivos, pero carente de juego.

A los 28 minutos, luego de la pausa de rehidratación censurada por el banco de suplentes argentino, Bragantino volvió a aparecer en el área millonaria. El cabezazo del 9 fue atajado nuevamente por Beltrán.

Nuevamente Pitta, a 4 minutos del entretiempo, estuvo a punto de abrir la cuenta para Bragantino. Un tiro libre desde la izquierda al segundo palo encontró conexión con el delantero que de manera increíble quedó emparejado en la marca con Juan Meza y no con ninguno de los marcadores centrales. La definición cruzada en el aire se fue apenas desviada por el segundo palo de un River que juega mal y no genera casi nada en la ofensiva.

No fue lo último de peligro que superó La Banda en el primer tiempo porque, ya con el tiempo cumplido, ganó Lucas Barbosa por el centro del campo y la corrida del mediocampista terminó en remante de media distancia, otra vez desviado por el 1. Jugada de resolución similar a la del capitán Pitta en el amanecer del encuentro que por ahora no mueve el 0 a 0.

Segundo tiempo

Si algo le faltaba a Beltrán para ratificar su gran momento era atajar un penal y lo hizo a los 5 minutos contra Sasha. El 1 aguantó y fue sobre su izquierda para mantener la valla invicta.

Sin embargo, lo increible en el arranque del complemento fue la infracción que terminó en la máxima sanción. Lucas Martínez Quarta perdió la pelota en un bote a tierra a favor y luego tomó a Pitta de la cintura. Wilmar Roldán vio infracción y aunque el VAR lo llamó a revisión, mantuvo su decisión que luego agigantó la figura del número 41 en el arco.

Síntesis:

RB Bragantino 0: Cleiton; José Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinicius, Juninho Capixaba; Matherus Fernandes, Gabriel Girotto; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, José Herrera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

River Plate o: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Cambios: PT 35' Gustavo Neves por Fernandes (B). ST al inicio Kendry Páez por Galván (R) y Giuliano Galloppo por Meza (R).

Estadio: Cícero de Souza Marqués.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

La previa

Las dudas que aparecieron luego de la derrota en el Superclásico no se apagan del todo, pero River consiguió volver al Monumental con un triunfo ante Aldosivi que acalló un poco el malestar por el 0-1 ante Boca. Ahora, el próximo objetivo del Milllonario es volverse de Brasil con una victoria que lo consolide como líder en el plano internacional. Con 4 puntos, los de Núñez comandan su grupo pero una derrota podría complicar su futuro.

En cuanto al once inicial, Coudet realizará solamente un cambio respecto del 3-1 ante Aldosivi y es el ingreso de Kendry Páez en lugar del juvenil Ian Subiabre. Sin novedades en cuanto a los lesionados, ya que Sebastián Driussi, Fausto Vera y Juanfer Quintero siguen recuperándose y Franco Armani y Maximiliano Meza (se comentaba que estaban próximos a volver) no fueron convocados para el encuentro, el Chacho apostará por darle rodaje a los titulares que vienen siendo parte en los últimos encuentros.

Del lado de Bragantino, el conjunto paulista intentará hacerse fuerte de local para meterse en la pelea por la clasificación. Con 3 puntos producto de su triunfo agónico 3-2 ante Blooming, sumar de a tres significará subir a la punta del grupo. En el Brasilerão, la realidad del elenco propiedad de la franquicia Red Bull es muy irregular: está 9° con 17 puntos pero ganó solamente uno de sus últimos cuatro juegos.

El encuentro será transmitido desde las 21 por las radios del Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.



