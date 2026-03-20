River es uno de los grandes candidatos a la Copa Sudamericana, más allá de la nostalgia Millonaria por ver in situo el sorteo de la Copa Libertadores que no jugará en 2026.

El camino para el conjunto argentino no se presenta sencillo en cuanto a los viajes ya que no pudo evitar La Paz de Bolivia, sede del Blooming y el Carabobo de Venezuela. Dos viajes extensos e incómodos que tendrá el calendario del equipo que dirige Eduardo Coudet.

La gran incógnita pasa por el primer duelo con Bragantino. Uno de los equipos de la escudería Red Bull, tiene sede en la ciudad de San Pablo. Su estadio se encuentra ubicado en el anillo de la enorme ciudad, la poderosa urbe económica del vecino país.

Increíble que en 2026, River no tenga antecedentes de un rival de Brasil en certamen internacional, pero tiene que ver con el auge de las SA en el Brasileirao y el potencial que han obtenido clubes sin tanta historia deportiva.

La Sudamericana de alguna manera es una Copa que permite este tipo de cuestiones. Racing en el E inaugurará estadísticas con Independiente de Bolivia, pero también tendrá a Botafogo de Brasil y Caracas de Venezuela.

Lo de San Lorenzo será espectacular, sobre todo la posibilidad de ver jugar en Argentina a Neymar con la camiseta del Santos. El cuadrangular se completa con el Deportivo Cuenca de Ecuador y el desconocido Recoleta de Paraguay.