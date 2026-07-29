Buscando dar vuelta un mal inicio de semestre, San Lorenzo logró un triunfo agónico por 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Néstor Gorosito consiguió así su primera victoria en el campeonato y también el primer festejo desde la llegada de "Pipo" al banco azulgrana.

En un partido con pocas situaciones claras y muchas intenciones inconclusas de ambos lados, ni el Ciclón ni el conjunto mendocino lograron imponer condiciones durante gran parte del encuentro. La ocasión más peligrosa del primer tiempo fue para Gimnasia de Mendoza, cuando un cabezazo de Ezequiel Muñoz encontró una gran respuesta del arquero Orlando Gill, que evitó la caída de su arco.

Cuando todo parecía encaminado hacia un empate sin goles, apareció Rodrigo Auzmendi para darle el triunfo a San Lorenzo. El delantero aprovechó un centro rasante de Gregorio Rodríguez y, sobre el cierre del partido, marcó el único tanto de la noche para desatar el festejo en el Nuevo Gasómetro.

Con este resultado, los Gauchos de Boedo sumaron su primer triunfo en el Torneo Clausura 2026, mientras que los hinchas ya comenzaron a palpitar el próximo compromiso como local: el clásico frente a Huracán, que se disputará el fin de semana próximo.

Anulado el tanto del Ciclón

En el segundo tiempo, el local tuvo su chance más clara con una pelota quieta. Luego de una serie de rebotes, el zaguero Alejo Córdoba metía una gran pirueta en el aire para clavarla en el segundo palo, sin embargo el joven defensor partía adelantado y el tanto fue inmediatamente anulado.

Tapadón de Gill

El arquero paraguayo, figura en el Mundial 2026 con la Albirroja mostró su valía una vez más para sostener el cero en el arco de San Lorenzo. El córner de Facundo Lencioni al segundo palo fue conectado de cabeza por Muñoz, pero su testazo que parecía meterse contra el palo fue manoteado con lo justo por Gill, que evitó la caída de su valla.

El homenaje a Sanfilippo

En la previa del encuentro la dirigencia de San Lorenzo realizó un homenaje en memoria del fallecido José Sanfilippo, ídolo de la institución cuyo deceso fue el 4 de junio pasado, ya con el Torneo Apertura finalizado. Además, el Ciclón también recordó al fallecido Fernando Berón, quien fuera coordinador de inferiores de la institución. Del reconocimiento formó parte el capitán Gastón Hernández, a quien el DT hizo debutar en Primera División durante el interinato.

Formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Facundo Lencioni, Fermín Antonini, Esteban Fernández; Julian Ceballos, Agustín Módica, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: José Carreras.

Estadio: Pedro Bidegain.

La previa

El conjunto que dirige Néstor Gorosito no tuvo el estreno esperado en el campeonato: en la primera jornada cayó 1-0 frente a Lanús como visitante, lo que se suma además al golpe de la reciente eliminación ante Deportivo Riestra en los 16avos de final de la Copa Argentina, resultados que incrementan la necesidad de sumar de a tres ante su gente.

Pipo Gorosito va por su primera victoria en el semestre.

Del otro lado estará Gimnasia de Mendoza que busca seguir sumando luego de su estreno victorioso ante Central Córdoba. El Lobo llega al Bajo Flores con el objetivo de prolongar su buen momento y Darío Franco, entrenador del conjunto mendocino, destacó durante la semana la identidad de su equipo: "Debemos mantener la intensidad y la personalidad que mostramos en el debut, sin importar el rival ni el escenario", sostuvo.