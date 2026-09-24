Tras varios días de especulaciones respecto al partido entre River y Sarmiento programado para el 7 de octubre, finalmente el Millonario podría terminar modificando el orden de sus dos próximos partidos del Torneo Clausura debido a la gran cantidad de jugadores que tendrá afectados por la fecha FIFA. La intención de la dirigencia es postergar el encuentro en el que visitará al elenco de Junín, y adelantar el duelo correspondiente a la fecha 12, frente a Estudiantes de Río Cuarto.

La situación se explica por la gran cantidad de futbolistas que River cederá a la Selección Argentina. Las bajas confirmadas hasta el momento son Santiago Beltrán, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada, pero el conjunto de Núñez tampoco contaría con Gonzalo Montiel, Ángel Correa y Marcos Acuña, citados para el amistoso frente a Benín que marcará la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste. Recordemos también que Thiago Almada había sido convocado pero fue desafectado después del desgarro que sufrió ante Huracán.

Correa es uno de los campeones del mundo invitados a la despedida de Messi.

El escenario de la posible postergación se abrió a partir de una presentación que habilita a los clubes que cedan futbolistas durante el parate internacional a solicitar modificaciones de sus partidos. River es el equipo más afectado por las convocatorias y busca utilizar ese mecanismo para evitar disputar el compromiso con Sarmiento sin buena parte de su plantel. Si bien se planteó una posibilidad de no presentarse si la postergación no les era concedida, en el Millonario descartaron finalmente ir tan a fondo, pero pretenden el sí de AFA para este enroque en el calendario.