River Plate y Huracán jugarán este sábado desde las 19 en el estadio Monumental, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de fútbol argentina.

Luego de cosechar tres victorias seguidas con Leonardo Ponzio como entrenador, el Millonario va por una más que le permita afianzarse en zona de playoffs frente al Globo, que en su último duelo puso fin a una racha de cuatro encuentros sin ganar.

Después de encadenar derrotas y eliminaciones en el semestre, el cuadro de Núñez vuelve a ilusionarse mostrando un nivel sólido. En caso de volver a sumar de a tres, se afianzarán aún más en los puestos de clasificación a octavos y seguirán trepando en la tabla anual, con la Copa Libertadores 2027 como principal objetivoo.

El entrenador Leonardo Ponzio volverá a poner el mismo equipo por cuarto partido consecutivo, y lograría algo que no ocurre en Núñez desde el año 2016, cuando Marcelo Gallardo repitió alineación en idéntica cantidad de partidos.

Santiago Beltrán volvería bajo palos y la línea de cuatro estaría conformada una vez más por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y el neuquino Marcos Acuña. Fausto Vera volvería a oficiar como volante central con Tobías Andrada y Tomás Galván más sueltos y llegadores a sus costados y Thiago Almada sería el enganche. En tanto, Ángel Correa y Sebastián Driussi compartirían la punta.

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios por las radios de la corporación de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

Huracán, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Racing en condición de local en la última fecha, para llegar a los 13 puntos e igualar la línea de River, aunque está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs por tener peor diferencia de gol.

El conjunto de Parque de los Patricios, que es dirigido por Diego Martínez, necesita rescatar un buen resultado en el Estadio Monumental para no perder terreno en la pelea por el ingreso a las competencias internacionales del 2027.

Probables formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Estadio: Monumental

Árbitro: Facundo Tello Figueroa

VAR: Fernando Echenique

Hora de Inicio: 19.

TV: ESPN Premium