Show de goles y polémicas en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde se abrió la 10ª fecha del Torneo Clausura 2026 con el empate 2 a 2 entre Central Córdoba y Defensa y Justicia.

Al Halcón se le fue la chance de alcanzar la punta transitoria de la zona A que de esta manera sigue en manos de Instituto de Córdoba que se presentará mañana por la noche ante Talleres como local.

Los dirigidos por Julio Vaccari ganaban transitoriamente 2 a 0 a los 8 minutos del complemento, siendo muy superiores al rival. Pero el Ferroviario demostró reacción y contó con el VAR para ponerle cifras definitivas a la tarde noche.

Marcos Iacobellis a los 26 de la segunda parte alcanzó el descuento y Leonardo Sequeira, en el sexto minuto de adición, lo empató con un polémico penal que el juez Pablo Echavarría sancionó a instancias del VAR (Fernando Espinosa).

La protesta visitante se debió a la mano que las autoridades consideraron sancionable por parte de Nazareno Roselli, uno de los nombres que habían ingresado desde el banco de suplentes en el conjunto de Florencio Varela.

El arquero Matías Borgono atajó la definición desde los doce pasos, pero nuevamente desde la cabina hicieron sonar el llamado para repetir debido al adelantamiento del 1.

Ya en el segundo intento, el delantero de los santiagueños acertó y estampó el 2 a 2 final que generó aplausos irónicos del mismo arquero visitante a la autoridad principal.