Luego de varias idas y vueltas, el Tribunal de Disciplina de la AFA le redujo de tres a dos fechas la suspensión de Gonzalo Montiel. El jugador de River, quien había sido expulsado en el último Superclásico frente a Boca, finalmente tendrá una jornada menos de sanción tras su roja directa, sin embargo la modificación no le permitirá estar presente este domingo ante Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura.

El Millonario había presentado un pedido formal para que se revisara el castigo inicial, que había sido aplicado por "juego brusco grave" tras la infracción sobre Lautaro Blanco en el duelo ante Boca en La Bombonera. Si bien cumplió una fecha frente a Aldosivi en la pasada jornada, Montiel todavía debe purgar una más. En Núñez consideraban excesiva la sanción de tres partidos y habían planteado diferencias con otros antecedentes disciplinarios del torneo.

Con esta resolución, Cachete podrá volver a estar a disposición de Leonardo Ponzio en unos eventuales cuartos de final, siempre y cuando River consiga superar a Lanús en el Monumental el próximo domingo. Para ese cruce, el entrenador deberá definir quién ocupa el lateral derecho y el uruguayo Giovanni González, como ante Aldosivi, aparece como el casi seguro reemplazo del futbolista de la Selección Argentina.