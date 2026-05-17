Por la primera semifinal del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, en el Estadio Monumental River superó a Rosario Central 1 a 0 y se metió en la final gracias a un gol de Facundo Colidio a los 26 minutos del complemento y luego que el campeón del mundo, Santiago Montiel, errara el suyo en la primera parte.

El mano a mano estuvo cargado de todo y el neuquino Marcos Acuña se quedó afuera de la formación inicial porque no se recuperó totalmente de un sobre carga mucular. El técnico, Eduardo Coudet, decidió llevarlo al banco de suplentes y poner desde el arranque al uruguayo Matías Viña en la última línea. No fue la única variante que plasmó el entrenador local, ya que en mitad de cancha fue titular el juvenil Juan Cruz Meza.

Por el lado de Central, Jorge Almirón prescindió del delantero Alejo Véliz para sumar en la mitad de la cancha al experimentado Pol Fernández. De esta manera, el compañero de ataque para Ángel Di María es Enzo Copetti.

Hubo silbidos generalizados para el capitán Canalla desde los movimientos precompetitivos y el estreno de una nueva canción en contral del 11: "Fideo ceca nuca".

El primer golpe de efecto en el partido fue a los 8 minutos por una dura lesión de Sebastián Driussi en el ataque local. El mediocampista Franco Ibarra fue fuerte, abajo, para recupara la pelota y arrastró la pierna del 9 Millonario que dejó la cancha llorando y con claros signos de una lesión importante.

El trámite del juego fue tan histérico que hasta Gonzalo Montiel erró un penal, el que sancionó el juez Nicolás Ramírez después de acudir al VAR. Gastón Ávila le aplicó un codazo a Lucas Martínez Quarta en la pelota parada y zafó de la expulsión.

Luego, el arquero Jeremías Ledesma fue sobre su izquierda para desviar el remate del lateral derecho antes de llegar a la media hora del primer tiempo.

La más clara del partido fue para Central, a los 11 minutos del complemento, luego del desborde de Copetti por la izquierda, el delantero envió el centro al sagundo palo que encontró a Pol Fernández y la definición débil se desvió en el defensor Lautaro Rivero. Entre el arquero Santiago Beltrán y el palo evitaron el gol.

La respuesta de La Banda no se hizo esperar y a los 25, los pibes de Coudet salieron el rescate. Lucas Silva asistió a Joaquín Freitas y el delantero corrió en diagonal contra el área, llegó antes que el arquero y Ledesma lo derribó.

Facundo Colidio tomó la pelota. Montiel dejó al equipo en el entretiempo por los problemas físicos que lo persiguen. Esta vez, el duelo lo ganó el delantero y River tomó la primera ventaja en la noche.

Para el tramo final, y en desventaja, Central volcó todo en ofensiva. Ingresaron Jaminton Campaz, Alejo Vélez y siguieron en cancha Di María y Copetti. River lo aguantó hasta el final y terminó celebrando una gran vicitoria que lo pone en la definición de la próxima semana en Córdoba ante el ganador de Argentinos Juniors y Belgrano que juegan el domingo en La Paternal.

Síntesis

River 1: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván; Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central 0: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Pol Fernández, Vicente Pizarro, Enzo Giménez; Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Gol: ST 26' Colidio (R de penal).

Cambios: PT 13' Joaquín Freitas por Driussi (R).ST incio Fabricio Bustos por Montiel (R), 10' Lucas Silva por Moreno (R), 26’ Facundo Mallo por Obando (RC), Julián Fernández por Fernández (RC) y Jaminton Campaz por Giménez (RC), 35' Alejo Véliz por Ávila (RC), 37' Germán Pezzella por Colidio (R) y Marcos Acuña por Viña (R), 45+2 Carlos Quintana por Pizarro (RC).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Monumental.

Panorama previo

Mano a mano cargado en la previa; luego de la polémica clasificación de Central ante Racing, con fallos arbitrales favorables, llegaron las palabras de Diego Milito contra quienes manejan el fútbol argentino. Posteriormente, el posteo de Ángel Di María “defendiendo” a Central, y las expresiones del ex presidente de River, Rodolfo D´Onofrio donde dijo: “Ahora más que nunca la guardia alta”.

En medio de un clima con reclamos, y árbitros apuntados para beneficiar a Rosario Central, post llegada de Di María, se vive uno de los partidos más atractivos del certamen Apertura, donde el “Chacho” Coudet enfrentará a su ex equipo.

Con una imagen mejorada en relación a los últimos partidos, River dejó en el camino al duro Gimnasia de La Plata por 2 a 0, y despejó los fantasmas generados en el juego previo ante San Lorenzo, donde alcanzó una agónica clasificación desde el punto de penal.

Si bien, la semana fue corta para trabajar, se confió en la recuperación de Acuña y de Gonzalo Montiel. Finalmente el zurdo no llegó en buenas condiciones y el dueño de casa sólo contará con el lateral derecho como titular.

En la vereda de enfrente está Rosario Central, que se acomodó en la competencia local y en la Libertadores, ganando siete de sus últimos 8 cotejos. En su andar por el Apertura, eliminó de local primero a Independiente y después a Racing, ahora de visitante buscará dar el gran golpe y alcanzar la final.

Considerando que tiene encaminada su clasificación en la Copa, Almirón también pondría lo mejor que tiene para visitar al Monumental, con Di María acompañando a Enzo Copetti en el ataque.

El historial es favorable a River porque, de 177 partidos, El Millonario ganó en 89 oportunidades, el Canalla lo hizo en 37, y empataron en 51. El último enfrentamiento fue en la temporada actual, por la fecha 3, con empate sin goles.

Datos del partido

Hora: 19.30.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Monumental.