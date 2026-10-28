River empieza a recuperar soldados justo cuando se acerca uno de los partidos más importantes de la temporada. Marcos Acuña dejó atrás la lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante los últimos dos encuentros y estará a disposición de Leonardo Ponzio para el Superclásico ante Boca, que se jugará este domingo desde las 15 en La Bombonera.

El lateral izquierdo se entrenó con total normalidad este miércoles y superó el traumatismo en el empeine izquierdo que había sufrido durante el empate frente a Sarmiento, en Junín. La novedad representa un alivio para el cuerpo técnico, que recupera una alternativa importante para afrontar un compromiso que puede marcar el rumbo del equipo en el tramo decisivo del semestre.

Además, el regreso llega en una fecha especial para el defensor: Acuña cumple 35 años y podría celebrarlo con una vuelta a la titularidad nada menos que en el clásico ante el Xeneize.

Acuña, entre la defensa y el mediocampo

La recuperación del campeón del mundo en Qatar 2022 abre un interrogante para Ponzio. Durante su ausencia, Francisco Ortega ocupó el lateral izquierdo y respondió con buenas actuaciones, por lo que también pelea por un lugar entre los once titulares.

Una de las posibilidades que analiza el entrenador es devolverle a Acuña su puesto habitual en la defensa. Sin embargo, también existe la alternativa de mantener a Ortega en el fondo y adelantar al Huevo al mediocampo, una variante que podría cobrar fuerza según cómo evolucione la situación de Aníbal Moreno.

El cuerpo técnico deberá encontrar el mejor equilibrio para un partido de máxima exigencia, en el que cada decisión puede resultar determinante.

La duda de Aníbal Moreno condiciona el armado del equipo

La principal preocupación de River pasa por Aníbal Moreno. El mediocampista trabajó de manera diferenciada en el regreso a las prácticas, luego de salir antes de tiempo en el encuentro frente a Racing por una molestia en los gemelos.

A ese inconveniente se suman los dolores persistentes en la espalda, vinculados con una discopatía lumbar que lo mantuvo inactivo durante aproximadamente un mes y medio.

Por el momento, no se detectó una lesión muscular y su evolución será seguida día a día. Su presencia en el Superclásico todavía está en duda y los próximos entrenamientos serán decisivos para determinar si puede llegar en condiciones.

En caso de que Moreno no se recupere a tiempo, Lucas Silva aparece como una alternativa para ocupar la zona central de la cancha. Su posible inclusión obligaría a reorganizar el mediocampo y respaldar a un juvenil de 19 años que todavía acumula menos de diez partidos oficiales en Primera División.

Ponzio todavía tiene decisiones por tomar

La incertidumbre en el mediocampo también puede provocar otros movimientos. Tobías Andrada y Tomás Galván venían formando parte de una zona media que parecía consolidada, pero el entrenador analiza distintas opciones para afrontar el desafío en territorio xeneize.

Incluso, no se descarta que Galván pueda perder su lugar si Ponzio decide apostar por un futbolista con mayor recorrido, presencia física y experiencia para un encuentro de estas características.

Con Acuña recuperado y Moreno todavía entre algodones, River transita días determinantes para definir su formación. El Huevo ya está disponible, pero resta saber si volverá directamente al once inicial o si el entrenador lo utilizará en una posición diferente para resolver los interrogantes del mediocampo.

El domingo, desde las 15, el Millonario visitará a Boca en La Bombonera y Ponzio deberá terminar de definir las piezas para un Superclásico que exige máxima concentración desde el primer minuto.