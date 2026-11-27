River entra en la cuenta regresiva para un partido decisivo. Este sábado visitará a Instituto en Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura, con la obligación de conseguir un triunfo que lo mantenga en carrera por el título y le permita darle otro rumbo a una temporada que hasta ahora estuvo lejos de las expectativas. Leonardo Ponzio prepara el equipo y tiene una certeza: Gonzalo Montiel volverá a la formación titular.

El Millonario realizará este viernes por la tarde su último entrenamiento antes de viajar a Córdoba. Allí, el cuerpo técnico terminará de evaluar el estado físico de los futbolistas y definirá la lista de convocados. Por el momento, el regreso de Cachete aparece como la única modificación respecto del equipo que enfrentó a Lanús.

Montiel cumplió las dos fechas de suspensión luego de que el Tribunal de Disciplina resolviera reducir su sanción. De esta manera, quedó habilitado para regresar y ocupará el lugar de Giovanni González en el lateral derecho, una variante que Ponzio ya tiene prácticamente resuelta.

Acuña y Beltrán, con buenas señales

Las principales incógnitas pasan por Marcos Acuña y Lucas Beltrán. Ambos futbolistas evolucionaron favorablemente de sus molestias y pudieron entrenarse a la par del grupo, una señal positiva de cara al compromiso ante la Gloria. Si responden bien en el último ensayo, tienen grandes chances de integrar el once inicial.

El Huevo había sido reemplazado durante el segundo tiempo frente a Lanús por una sobrecarga en el aductor izquierdo. Beltrán, por su parte, debió dejar el campo minutos después de recibir un fuerte golpe que le provocó una importante inflamación en el tobillo derecho.

Por ahora, los dos apuntan a estar desde el arranque. Si alguno no llega en condiciones, Francisco Ortega aparece como alternativa para el lateral izquierdo, mientras que Sebastián Driussi podría ocupar el lugar del delantero.

La otra preocupación de Ponzio

El caso de Fausto Vera también tendrá atención especial durante la práctica. El mediocampista continúa sin entrenarse con normalidad debido a una tendinitis en el talón derecho y su presencia entre los convocados todavía no está asegurada.

Incluso si logra recibir el alta para viajar, la falta de ritmo futbolístico hace difícil imaginarlo como titular. Su lugar, en principio, estaría reservado para el banco de suplentes.

Con Montiel de regreso y las evoluciones de Acuña y Beltrán como buenas noticias, River ajusta los últimos detalles para una visita que no admite demasiado margen de error. En Córdoba estará en juego el pasaje a semifinales y la posibilidad de mantener vivo el objetivo de cerrar el año con una vuelta olímpica.