Desde las 19.30hs en El Monumental, River recibe a Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura, en un cotejo que llega cargado de dichos de ambos lados, acusaciones contra el club de Rosario, favorecido por ciertos fallos, y la lupa puesta contra la terna arbitral que estará encabezada por Nicolás Ramírez.

El juez de 39 años, estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Pablo González como asistentes, más Bruno Amiconi como cuarto árbitro. En el VAR, lo tendrá a cargo a Silvio Trucco, junto a Laura Fortunato.

No será la primera vez que Ramírez dirige ambos equipos, y si bien los antecedentes son favorables para ambos, no hay algún fallo polémico dentro de la carrera de quien está considerado como uno de los mejores de la camada actual.

Bajo su supervisión, River ganó 9, empató en tres, y cayó en 6 oportunidades, lo dirigió en tres superclásicos donde el Millonario ganó 2, (uno en La Bombonera) y perdió otro. Lo cobró dos penales (Contra Huracán) y uno en contra (dudoso), expulsando a 4 jugadores.

Por su parte a Central, los dirigió en 7 oportunidades, donde ganó 5, empató uno, y solo perdió en una ocasión. Le sancionó dos penales a favor y nunca le expulsó a un jugador.

Además del partido, los ojos también estarán puestos en el desempeño del árbitro de turno, luego de una semana de reclamos, “defensas” por parte de jugadores de Central, y el pedido de “Guardia alta” de los directivos de River.