Se juega la primera semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol. Desde las 19.30hs en el Estadio Monumental, River recibe a Rosario Central en un cotejo que tuvo varios capítulos de reclamo, que dejaron a árbitro del cotejo; Nicolás Ramírez, bajo la lupa.

Una llave que está cargada en a previa; luego de la polémica clasificación de Central, con fallos arbitrales favorables, llegaron las palabras de Diego Milito contra quienes manejan el fútbol argentino. Posteriormente el posteo de Ángel Di María “defendiendo” a Central, y las palabras del ex presidente de River, Rodolfo D´Onofrio donde expresó “Ahora más que nunca la guardia alta”.

En medio de un clima con reclamos, y árbitros apuntados por beneficiar a Rosario Central, post llegada de Di María; se vive uno de los partidos más atractivos del Torneo Apertura, donde el “Chacho” Coudet enfrentará a su ex equipo.

Con una imagen mejorada con relación a los últimos partidos, River dejó en el camino al duro Gimnasia de La Plata por 2-0, y despejó los fantasmas del juego ante San Lorenzo donde logró una agónica clasificación desde el punto de penal. Si bien la semana fue corta para trabaja, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña estarías a disposición del DT luego de ser baja en el último partido por sobrecarga muscular, repitiendo el mismo equipo que presentó el pasado jueves.

En la vereda de enfrente estará Rosario Central, que se acomodó en la competencia local y en Copa Libertadores, ganando siete de sus últimos 8 cotejos. En su andar por el Apertura, eliminó de local primero a Independiente, y después a Racing y ahora de visitante buscará dar el gran golpe y alcanzar la final.

Considerando que tiene encaminada su clasificación en la Copa, Almirón también pondría lo mejor que tiene para visita l Monumental, con Ángel Di María acompañando a Copetti y Véliz en el ataque.

El historial es favorable a River, de 177 partidos, El Millonario ganó en 89 oportunidades, el Canalla lo hizo en 37, y empataron en 51 partidos. El último enfrentamiento fue en el actual torneo por la fecha 3, con empate 0-0

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Datos del partido

Hora: 19.30

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Monumental