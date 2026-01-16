El escándalo mediático que se desató por los dichos de Luca Martin en Bendita TV sobre Chiche Gelblung terminó sumando un capítulo inesperado y mucho más áspero. El periodista Eduardo Feinman decidió salir con los tapones de punta y, aunque comenzó repudiando las palabras del joven, rápidamente desvió el foco hacia su entorno familiar.

Desde su cuenta oficial de X, Eduardo Feinman publicó un mensaje que generó un inmediato repudio: “Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martin es un claro ejemplo”. La frase, además de atacar al joven, involucraba de manera directa a sus padres, Nancy Dupláa y Matías Martin.

Horas más tarde, el propio Eduardo Feinman intentó dar marcha atrás parcialmente. Reconoció que Matías Martin no debía ser parte de la polémica y buscó rectificarse, aunque el intento terminó empeorando la situación. Lejos de calmar las aguas, redobló la apuesta con un mensaje aún más agresivo dirigido a la actriz.

“De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado Nancy Dupláa. Se crio con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto”, escribió el periodista, dejando en claro que su enojo estaba centrado en la figura de la actriz y en los valores que, según él, transmitió a su hijo.

No es la primera vez que Eduardo Feinman utiliza el insulto como herramienta discursiva. En más de una oportunidad, el periodista expresó públicamente su desprecio por las ideologías políticas de Nancy Dupláa, con quien mantiene un enfrentamiento mediático de larga data. Sin embargo, esta vez el conflicto surgió a partir de un chiste desubicado realizado por un joven de 24 años.

Mientras el debate crecía en redes y programas de espectáculos, muchos señalaron que el eje se había corrido peligrosamente. Lo que comenzó como una crítica a un comentario televisivo terminó convirtiéndose en un ataque personal y familiar, exponiendo viejas rivalidades del ambiente mediático.

Ante la escalada, Nancy Dupláa decidió responder con un mensaje directo y sin filtros. “Gran madera la de Luca, sensible, empático, buen hijo, buen amigo. Va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo”, expresó, defendiendo a su hijo y marcando una postura clara.

Además, la actriz lanzó una chicana final contra Eduardo Feinman: “¿Será que el del ‘ejemplo’ sos vos? ¿Operando contra los médicos del Garrahan o maltratando estudiantes?”. Así, el cruce sumó un nuevo capítulo en una polémica que promete seguir dando que hablar.